反送中》民進黨與時力黨團承諾：臨會推聲援決議

2019-06-16 19:13

〔記者呂伊萱／台北報導〕上萬台港人民今天在台灣立法院外集會，聲援香港「反送中」。主辦單位提出「4+2」訴求，其中包括盼台灣立法院發表「反送中」聲明、設立港澳政治難民庇護與管制來台等。立法院民進黨黨團幹事長管碧玲與時代力量黨團總召徐永明今天應邀到現場聲援，並當場承諾「完全同意訴求並將推動」。

「在台香港學生及畢業生逃犯條例關注組」、台灣公民陣線與台灣青年民主協會等單位今天舉辦「616撐香港，反送中」集會，與香港百萬人上街跨海呼應。

主辦單位除了重申譴責港府暴力鎮壓和平抗爭，要求撤回「逃犯條例」外，也對台灣提出「4+2」訴求，4項訴求包括要求立法院發表「反送中聲明」，反對將台灣人移交中國；呼籲台灣政府與國會應針對庇護港澳政治難民設立具體配套；呼籲政府與國會針對香港公務員、警察及「中資具重大影響力」的港資來台進行嚴格管制；呼籲台灣與各國政府共同檢視香港民主、人權、法治狀況，阻止中國傷害香港。

因應對立法院的訴求，主辦單位向立法院4個黨團提出邀請，但到活動尾聲，「只有兩個黨團願意來參加」。

民進黨立委管碧玲代表民進黨團發言表示，自從雨傘運動到今天5年，中國對香港只有越來越緊縮、獨裁，可以讓民選議員失去資格、民運領袖判刑下獄，但即使獨裁政權如此，上街的人也只有越來越多。

管碧玲並以台灣洪仲丘事件、反服貿與同婚合法化等經歷為例子說，「這都是勇敢的年輕人團結站出來、打造國家的力量，沛然莫之能禦」，管碧玲鼓勵香港的年輕人，「你們的鮮血不會白流，將成為香港所有人的基因！」管碧玲也正告香港特首林鄭月娥，「竟然拿台灣當藉口，如果你需要一個下台階，這種行為在台灣，我們會給你的是下台而不是下台階！」發言獲得全場歡呼。

時代力量立委徐永明則說，林鄭下台是遲早的事，但林鄭是魁儡，「香港要的是民主、直選、自己的命運！而這條路還很遠！」徐永明也說，時代力量長期關注香港，因為港台命運攸關。

徐永明也暗嗆韓國瑜，向暫緩修例的港府喊話說，「不然明年一月來對決啦，看哪些政黨不敢來這裡聲援，還有人說鼓聲讓他頭暈」，台下一片噓聲。

立法院明天開始臨時會，將召開政黨協商；徐永明強調，已草擬反送中決議文，要求立法院院會要通過決議，以台灣最高民意機構的名義整體表態，支持「反送中」！管碧玲也表示，民進黨團完全同意（訴求）並且將和時代力量一起推動修法。

另兩項訴求為主辦單位呼籲台灣各政黨與總統參選人，明確承諾拒絕「一中和平協議」，在面對中國政府的場合，並應提出「人權訴求」並「反對送中條例」。

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