「網攻正在失控」她問郭台銘：台灣是富士康安全籌碼？

2019-06-17 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國內部近期流傳富士康將撤出中國的事件，被網友封為「財經女神」的專家胡采蘋今（17）日指「針對郭台銘的網路攻擊正在失控」，她也質疑，雖富士康出面澄清消息，但倘若有朝一日兩岸開戰，身為總統參選人的郭台銘能保證會以台灣作為唯一的優先考量？或是把台灣當作保證富士康安全的籌碼？

中國富士康否認撤資傳言 揚言提告

國民黨籍鴻海董事長郭台銘旗下的中國富士康（Foxconn）今（17）日聲明表示，相關流言均為不實訊息，目前富士康各園區生產經營有序進行，無撤資現象發生，秉持長期、穩定、發展、科技、國際的經營宗旨，富士康從1988年進駐中國，31年來伴隨改革開放步伐，與中國共同發展成長，未來會繼續紮根中國，深耕發展。

聲明提到，富士康將中國員工看作集團最寶貴的財富，結合集團「雲、移、物、大、智、網+機器人」轉型方向，持續推動集團人才本土化、本地化、年輕化，幫助中國產業工人轉型升級，針對刻意曲解、抹黑富士康的媒體，保留法律追訴權。

胡采蘋：倘若有天總統必須下令開戰……

胡采蘋今在臉書指出，針對郭台銘的網路攻擊正在失控，富士康澄清不撤資中國，被中國門戶網站騰訊選作手機推播消息，可看出事情已經有相當的嚴重程度。現在也僅能算是輕度攻擊層次，尚未達到歐陽娜娜事件的一半火力。

胡采蘋質疑，總統參選人有可能成為三軍領袖，要如何保證自己會以台灣為唯一的優先考量呢？雖然這是較為極端的狀況，但倘若有天總統必須要下令開戰，甚至需要下達轟炸富士康的指令，我們的總統參選人真的可以做得到嗎？「台灣是正在作為一個籌碼，以不開戰，甚至更多的配合，作為保證富士康安全的籌碼嗎？」

胡采蘋臉書全文

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