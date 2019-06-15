台灣想變下一個香港嗎？ 港人嘆「一國兩制下場慘」

2019-06-15 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕皮格子樂團主唱林艾德轉述一名香港友人的心聲，14日張貼在臉書上，引發網友熱烈討論。文中點破，香港看似繁榮、薪資優渥，其實物價相當高，加上受到港府政策影響，來香港的中國人越來越多，不只和當地居民搶資源，同時也是暗中在為建制派（親中派）吸票。

這名香港人提到，香港薪水雖比台灣高，每月換算成新台幣約6至8萬元（以下均為新台幣），然而物價更高。一天的交通及三餐費用約1000至2000元、保險和電話費每月約1500元、裝電視頻道看足球賽要1500元、生病看醫生最少1200元，「只計以上的，（每個月）5萬都不過分，扣起來，香港很多都是月光族。」更別說在香港租房子，20坪要約6萬才夠，如果成家養小孩，花費只會更高。

針對香港房價高的原因，他指出，香港在1997年主權移交時，人口只有600萬人，後來因為「新移民政策」，每天從中國送150個人來香港，再加上中國投資移民、技術移民、留學生，「今天香港有800萬人。」此時建制派只要適時給予福利和洗腦，這群中國移民就會成為穩固的親中票倉。

此外，隨著移民大量增加，香港的民生和教育方面也逐漸受到影響，面臨資源不平等、本土文化逐漸消滅等問題，他更稱香港現在已經「沒有將來」。最後，他強調：「我作為香港人，想問每一位台灣人，因為如果台灣之後被中國一國兩制，就會變成下一個香港，你們想這樣嗎？」

林艾德臉書：

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