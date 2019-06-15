反送中》惡法爭議大 中官媒竟稱「得到香港主流民意支持」

2019-06-15 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕為抗議港府修訂被視為是引渡中國惡法的《逃犯條例》，香港民間人權陣線9日發起「反送中」大遊行，吸引百萬香港民眾參加，甚至還爆發大規模流血衝突。未料中共官媒竟宣稱港府力推修訂的《逃犯條例》，「香港主流民意支持特區修訂《逃犯條例》」。讓許多人見狀痛批「是眼睛瞎了嗎！」

中共官媒對於香港反送中的活動，原本保持全面噤聲，12日深夜《新華社》卻突然對香港政府力推修訂《逃犯條例》一事撰文報導，但標題竟然寫著「香港主流民意支持特區修訂《逃犯條例》避免香港成『逃犯天堂』」。

文中內容更讓人看了傻眼，強調「香港特區政府修訂《逃犯條例》的建議提出以來，得到香港主流民意支持，廣大市民期待特區立法會能如期完成修例，堵塞法律漏洞，避免香港成為『逃犯天堂』、『避罪港灣』。中央政府對於特區修例也予以堅定支持。」

台灣網友看完該文後紛紛痛批，「瞎了嗎」、「講這什麼屁話」、「太誇張了吧」、「五毛很急」、「真的滿欠譙的欸」、「清醒點吧」。

眼看反送中事件無法收拾，香港特首林鄭月娥今天（15日）下午3時許於香港政府總部召開記者會，宣布暫緩修訂《逃犯條例》。她強調自己和香港政府已經對於修訂《逃犯條例》一案盡了最大努力，但過去幾天看到，香港人民確實對這個草案還是有明顯的不滿，也承認在說明與溝通方面確實還有所不足。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法