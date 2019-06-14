踩到痛腳？館長辦反親中媒體遊行 直播遭中國封台

2019-06-14 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕因不滿部分台灣媒體不報「反送中運動」，「館長」陳之漢決定邀請時代力量立委黃國昌一起舉辦623凱道「反親中媒體大遊行」，「將公平邀請各黨總統候選人」。未料有網友發現，在中國的已看不到館長的直播，認為館長舉辦這場遊行踩到中共痛腳，因此把館長的直播（金剛直播）給「封台」。

館長在臉書上說，除了「反中共極權」以及「反紅色媒體滲透」的主要理念，他們也會向政府部門提出立法管制替中共散播假訊息的媒體，和黃國昌也將誠摯邀請所有認同他們理念及訴求的政治人物到場參與。館長強調，不分黨派、只要反中共反中媒就能參加，也不會為任何人抬轎，「將公平邀請各黨總統候選人」。

但館長這個舉動疑似採到中國痛腳，有網友在PTT發文指出，「13日開始對岸電腦版不能看了，中國的粉絲團也證實真的是被封台，剩下手機版還可以看，只是不知道還可以稱（撐）多久，台灣電腦版手機版目前都正常，看來館長這次號召民眾上街反中，真的踩到包子（習近平）的底線了」。

許多網友見狀留言，「他在反中媒 反統戰 踩到共匪底現（線）」、「光是發起親中媒體滾出台灣 這個就足以BAN」、「果然反紅色媒體確實是打到痛處了」、「館長講話方式就是中共最怕的 難怪」、「被思想審查舉報了~」。

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