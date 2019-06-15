韓國瑜喊拒一國兩制 網揭恐怖真相：你要一國一制！

韓國瑜今（15日）在雲林造勢活動上表示，如果他有機會當上中華民國總統，保證一國兩制絕對不會在台灣這塊土地實現，「除非、除非、除非、Over my dead body」。（記者詹士弘攝）

2019-06-15 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今在雲林造勢大會上，針對香港「反送中」議題指出，若他當選總統保證一國兩制絕不會在台灣實現，「除非Over my dead body。」但此話一出遭大批網友轟爆，怒嗆沒人會相信他說的話，「因為要一國一制」、「因為直接統一，一國一制，共產制」。

韓國瑜日前針對「反送中」活動回應「不知道、不曉得」，今天他在雲林則說，「今天香港政府把反送中條款凍結停止審查，一個政府沒有辦法苦民所苦、傾聽人民的聲音，多麼可怕，所以香港政府懸崖勒馬。」他還強調，若他有機會當上總統，保證一國兩制絕對不會在台灣這塊土地出現，「除非、除非、除非、Over my dead body。」

但這番說法並不被網友接受，怒嗆韓國瑜說的鬼話沒人會相信，直指韓是「絕不一國兩制 實施一國一制」、「現在大家都在看你芭樂票能開多大張啦」、「韓導的承諾有哪個實現過？ 別再唬爛了」。

更有人指出，韓國瑜在今年3月訪中密會港、澳「中聯辦」中共高幹，還與國台辦主任劉結一唱和「九二共識」，但中國領導人習近平在年初發表談話就定義「九二共識沒有一中各表，並積極推動一國兩制台灣方案」，痛批韓國瑜「同時贊成92共識還反對一國兩制，不會精神錯亂嗎？」

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