港府緩修逃犯條例 陸委會籲回應港女命案司法互助請求

2019-06-15 18:05

〔記者鍾麗華、施曉光／台北報導〕在香港巿民大規模抗議後，香港特首林鄭月娥今天宣布暫緩修訂「逃犯條例」，但拒絕撤回。對此，陸委會今日下午表示，政府將持續密切關注後續發展，並希望港府繼續體察民情、傾聽民意，珍惜香港法治與自由人權價值，為香港的長遠發展奠定良好基礎，台港也應共同守護法治、人權，為青年世代締造希望前景。

陸委會表示，我方不可能同意侵害人權自由及國家主權的《逃犯條例》，該項修法企圖將台港司法互助問題納入一個中國框架處理，不僅侵害人權自由，也侵害我國家主權，因此堅決反對這種披著司法外衣的政治圖謀。

陸委會指出，針對港女命案，我方自始即展現誠意、善意與同理心，呼籲港府回應我方先前所提出的司法互助請求，共同釐清管轄權及案情，相信將有助解決個案，還給受害者家屬公道，我方始終秉持平等、尊嚴、互惠及保障人權的原則下，與世界各國或司法管轄區進行各式司法合作，長期以來我方也積極考慮建立台港司法互助機制，以實現公義、從根本解決問題。

陸委會強調，香港的安居樂業與繁榮穩定，是香港民眾和國際社會的共同期盼。這次香港巿民所展現出來守護自由的決心與勇氣，讓我們感動且敬佩。我們希望港府續體察民情、傾聽民意，珍惜香港法治與自由人權價值，為香港的長遠發展奠定良好基礎。

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