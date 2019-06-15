不只媽祖託夢！ 郭台銘自曝：小時候願望就是當總統

2019-06-15 17:41

〔記者吳俊鋒／台南報導〕參加國民黨總統初選的鴻海公司董事長郭台銘，今天到台南出席崑山科大畢業典禮，他引用校歌內容，期勉學子「努力、努力、再努力」，演說詞更自曝，他小時候的願望就是「當總統」，如今準備實現夢想，期盼有機會為百姓服務，更要許年輕人未來。

郭台銘今天參加崑山科大下午場的畢業典禮，師生熱情歡迎，學生央求合影，他都來者不拒，拍照時甚至比出愛心手勢，展現十足親和力，搶攻年輕選票。

郭台銘勉勵學生們，雖然大家都說畢業就是失業，仍要勇敢築夢，訂定人生目標，第一個20年為賺錢而工作，第二個20年為理想而工作，第3個20年為興趣而工作，立下遠大的志向，珍惜今天，不要浪費時間。

郭台銘說，回想自己國小時的作文，願望就是當總統，如今事業有成，在商場打拚了45年，準備轉換跑道，要努力來實現夢想了。

而郭台銘受訪時，媒體詢問，國民黨內廝殺激烈，初選是否還有需要？郭董說，並未聽到停辦的聲音，他與高雄市長韓國瑜韓良性競爭，各有所長。

郭台銘強調，自己是政治素人，並無包袱，且有對國家犧牲奉獻的精神，可以領導台灣走出經濟困境，創造嶄新的未來，相信老百姓會做出正確選擇。

郭台銘也指出，從個人的瞭解與觀察，目前經濟已是大家最關心的議題，為什麼年輕人要晚婚、不敢多生，就是經濟不穩定，台灣在經貿上沒有市場，必須依賴美、中市場，但過分依賴都不行，要保持尊嚴，以及和平自由民主穩定的情況下，雙方發展經貿關係，未來領導人不能只押一邊。

郭台銘說，未來國政最重要的是經濟議題，是民心向背，國家不富、工業不強，稅收也沒有，怎會有預算去建設，台灣需要懂經濟、賺過錢的人來帶領，「我賺過幾千億，甚至上兆」，過去為個人賺錢，現在要為全台灣老百姓賺錢，這是他出來參選的目的，很有信心會在初選勝出。

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