郭董不去參加館長遊行 黃國昌爆：郭台銘其實也是媒體大亨

2019-06-15 17:43

〔即時新聞／綜合報導〕時代立量立委黃國昌與網紅「館長」陳之漢發起「拒絕紅色媒體，守護台灣民主」遊行，獲得廣大網友的響應。連國民黨總統初選參選人，鴻海董事長郭台銘也一度表達想參加的意願。不過黃國昌稍早在臉書上指出「郭台銘其實也是媒體大亨」，打臉郭董。

黃國昌日前與館長見面完後，兩人宣布舉辦623「拒絕紅色媒體，守護台灣民主」大遊行，將在凱道號召民眾上街，反對替中共政發聲的台灣媒體。雖然黃國昌沒明說「紅色媒體」是誰，但網友大都心知肚明。最近跟特定媒體有嫌隙的郭台銘，也一度表達參與意願，但遭受猛烈批評後改口不去。雖然郭董釋出想同台的意願，但黃國昌可沒領情。

黃國昌在臉書指出，「郭台銘其實也是媒體大亨」，在2017年NCC許可通過，郭台銘與其愛將呂芳銘，共同取得台灣寬頻有線電視系統，該系統佔有全國總戶數的14%，排名第四大。

黃國昌表示，依照他在立法院上會期推動的《反媒體壟斷法》，只要企業接受中共政府一定金額以上的補助，就不得在台灣擁有廣電媒體。該法通過以後，長期接受中共巨額補助的企業老闆，都不得在台灣擁有媒體，除了旺旺中時的蔡衍明外，也包含鴻海集團的郭台銘。

黃國昌也呼籲，如果郭台銘正式成為國民黨總統候選人，「應該退出有線電視系統經營」，雖然現行法律沒有強制要求，但總統候選人應該有所自覺。

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