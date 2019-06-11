不爽「中天」轉播政見會 郭台銘拒繳初選公約

2019-06-11 18:16

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天上午召開「總統選舉參加提名初選同志座談會」，包括韓國瑜、朱立倫、張亞中、周錫瑋等四位參選人本人或委託代理人都已簽署並繳交「中國國民黨第15任總統副總統選舉總統候選人提名參加初選同志公約」，唯獨郭台銘未繳；據了解，其中原委相當勁爆，原因並非郭主張民調納入手機未獲採納，而是他反對國民黨智庫主辦三場「國政願景電視發表會」其中一場委託中天電視台轉播，郭還撂話，要等中天轉播權的問題確定後，才決定是否繳交公約。

根據與會者指出，過去多次公開對旺中集團（中天電視台所屬媒體集團）報導不滿的郭台銘，在聽到智庫報告三場「國政願景電視發表會」初步規劃分別由中天負責轉播台北場，東森負責台中場，TVBS負責高雄場之後，大為不滿，會議因為這項議題延宕大約一個小時。

據指出，郭台銘對於原先主張民調納入手機以及全部採取對比式民調等問題，經討論後都不再有意見，唯獨對中天轉播權一事相當堅持，他除了細數中天過去「黑郭」紀錄，還質疑中天與對岸的關係，以及現在年輕人就不看中天，國民黨如果讓中天轉播，等於是自絕於年輕人，會受制於對岸，雖然與會者幾度圓場，郭台銘就是怒氣未消。

據了解，張亞中一度附和郭，主張如果有參選人對於轉播媒體有意見，黨中央可以考慮更換，也有人說規劃的三家電視台都是對藍營較為友善的媒體，如果不給中天轉播，難道要給三立或民視？分別代表朱立倫與韓國瑜出席會議的前立委高思博、孫大千，也都認為沒有必要得罪特定媒體。

據了解，智庫方面當場解釋，中天電視台只是負責訊號轉播單位；高思博則開完笑說，現在年輕人已經很少看電視，大部分都看自媒體，但郭台銘仍相當堅持。

據悉，即便負責主持會議的國民黨副主席兼秘書長曾永權當場裁示請國民黨智庫研究是否可能撤換，但郭台銘還是難以平息，並告訴黨中央要等中天轉播權問題確定之後，他才決定要不要繳交公約。

黨內人士認為，國民黨智庫早已和上述三家電視台完成洽談轉播事宜，而且簽約已在辦理中，如果此時要撤換轉播權，是否會有違約與賠償的法律問題，恐怕還要再三思考。

黨內人士表示，競選公約只是一種形式，過去每次黨內初選，每個參選人都要簽公約，但最後還不是一堆人脫黨參選？這位人士強調，公約是過去初選採登記制時的必備表件之一，這次總統提名特別辦法中只規定參選人須繳五百萬元，所以即便郭台銘最後未簽署繳交公約，黨中央也不能用這件事情卡郭，因為於法無據。

如此是否代表國民黨默許郭台銘以後可以違紀脫黨參選？黨內人士說，「當然不行」，雖然郭沒有簽公約，但現有黨紀規定就可以處理，況且總統提名作業要點第十一條、第十二條就有相關規定，參選人如果違反黨紀，仍然可以被取消參加初選資格，簽署公約是讓外界了解參選人願意自我約束，不簽會被外界解讀無意自約、可能違紀，這反而對郭台銘不是一件好事。

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