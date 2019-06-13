中天轉播不變 郭︰國民黨不想團結

2019-06-13

建議換台、黨中央不甩 揚言抗議到底

〔記者陳昀、賴筱桐／綜合報導〕爭取國民黨總統提名的鴻海董事長郭台銘不滿「國政願景電視發表會」由中天電視台轉播，建議改由非凡、台視或民視中選擇，但國民黨中央不甩，郭台銘昨不滿痛批，這證明國民黨根本不想團結，只會口說團結，卻讓一群無法創造未來的人主持大局，他一定抗議到底。

郭台銘昨接受廣播節目專訪後接受媒體聯訪，對於國民黨稱「國政願景電視發表會」規劃不變，他表示，前天另一位總統初選參選人張亞中在座談會提到，如果任何候選人覺得不舒服，就應該更換，黨中央也答應考慮，結果才隔一天又這樣回答，「這證明國民黨根本沒有想要團結！」

若無法選出最強棒 大老要負責

郭台銘痛批，如果國民黨只會口說團結，卻讓一群無法創造未來、贏得大選的人主持大局，到時候沒辦法選出最強棒，反而失了團結，「扛大旗的大老們要負起責任！」「為什麼不能換電視台？」台灣有很多專業電視台可選擇，撤換電視台這點他很堅持，一定抗議到底。

座談會後受訪 有人沒「照稿念」

郭台銘昨參加「退休警察總會警察節會議」時受訪也說，外界都說國民黨「挺郭」、搞權貴密室協商，他前天參加初選座談會時，黨中央給了一份新聞稿，要求每位參選人面對媒體詢問時照稿念，目的是促成團結，他當「乖乖牌」照做，結果誤信黨中央的領導威信，竟然有人洩漏會議內容。

批黨中央沒有管制候選人能力

郭台銘說，這證明三件事，一，國民黨高層沒有挺他，他遵守黨紀、黨規，別人卻不遵守，黨中央竟無任何作為，以後黨的規定誰敢遵守？二，國民黨內部不團結的最大原因，就是黨中央沒有管制所有候選人的能力；三，粉碎「國民黨高層挺郭」的謠言。他表示，未來參加國民黨任何會議時，將要求必須開放給媒體參加，以免會後各說各話。

媒體詢問，是否對黨中央感到失望？郭台銘說，他對黨中央還是很尊敬，但是黨中央口說團結，實際上根本無法控制候選人，「總教練無法控制選手，這個球賽怎麼比賽？」

對於高雄市長韓國瑜，郭台銘表示，將來不管是誰勝出，他與韓國瑜一定要合作，彼此競爭，但不會互相攻擊；郭再度批評說，「中間的」（意指中天）電視台從中作梗，這家媒體老闆想向主子邀功，想多拿一點中國的利益。

此外，香港民眾上街抗議「反送中」爆發警民衝突，郭台銘則發表四點聲明，強調一國兩制在香港執行失敗，他已多次表態，立場從未改變過。

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