時力陷路線之爭？！ 館長爆：黃國昌想脫黨、另找籌組第三勢力

2019-06-09 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕館長陳之漢7日在直播自爆，時代力量立委黃國昌曾徵詢他擔任不分區立委的意願，不過他因有其他考量而婉拒，針對黃國昌昨在直播中提及，倘若時代力量變成「小綠」或決定要走「小綠路線」的話，他會離開時代力量，館長則透露，黃國昌有考慮退黨，另找人籌組第三勢力，並希望館長能幫他。

館長陳之漢7日晚間在直播自爆，黃國昌曾徵詢他擔任不分區立委的意願，他除了表示婉拒，原本也未透露討論細節。不過黃國昌昨在直播中表示，時代力量被外界貼上民進黨附隨政黨「小綠」的標籤，但他們「不是小綠」，他期待時力要走自己的路，但時代力量若真的變成「小綠」或決定要走「小綠路線」的話，他會毅然決然離開這個政黨（指時代力量）。

針對黃國昌在直播時的這席話，館長也在直播中表示，他與黃國昌先前曾見面，當時黃國昌就提及，時代力量大概有一半的人已經被民進黨同化了，他也是因此才辭掉黨主席，但時力應該是一個黨，而非哪個黨的附隨，因此黃想脫黨並另創一個全新政黨。館長說當時黃國昌有談到，名稱可能是白色力量或白色聯盟，並希望館長可以一起投入。館長說他雖婉拒投入不分區立委的想法，但他認同黃國昌所提的「三腳督」戰略目標，並表示支持黃國昌，若黃脫黨一定會幫助他。

至於台北市長柯文哲的部分，館長在同一段直播中也說，希望柯好好把台北市長任期做完，不要投入總統大選，以免被說落跑市長。館長也說，等8月柯正式宣布決定後，他也有意再找柯談談對台北市及未來的規劃。

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