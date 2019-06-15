韓國瑜稱登革熱防治經費卡關 政院反擊：公文沒來怎給錢？

2019-06-15 09:44

〔記者李欣芳／台北報導〕高雄市長韓國瑜為登革熱防治向行政院爭取補助款一事摃上行政院長蘇貞昌，韓國瑜昨深夜在臉書發文指高雄市政府早就提報今年登革熱可能提前爆發，因此在2月及5月的行政院蚊媒會議上都提案爭取補助款，但中央完全未正面回應，抨擊蘇院長衝衝衝、防疫補助空空空，行政院今天上午還原事實提出反擊。

行政院知情官員說，高雄市府從頭到尾都不曾以公文正式提出補助款的申請，請中央於1523萬元傳染病防治經費外，再額外補助經費5000萬或4700萬之具體申請用途計劃書，僅曾在疫情尚未爆發、中央補助經費也尚未核撥完的會議中，以簡陋空洞的表格提出，公務機關申請經費的核撥，都有標準作業流程，必須有公文來函申請，韓國瑜是從頭到尾都搞不清楚狀況。

行政院官員指出，今年2月11日疾管署核定補助高雄市今年傳染病防治經費1523萬9000元，並函請高雄市於2月2日6前辦理第一期的請款。2月19日高雄市於僅發生1例本土登革熱、連上述第一期款都還未申請撥付的情況下，即在跨部會蚊媒會議中「以會議資料方式」提案請求中央動支二備金補助其5300萬元，當時署長會中則是請高雄市府中央防疫補助款、地方防疫預算、地方二備金都用完，如還有不夠時再提出。

政院表示，2月26日疾管署撥付予高雄市今年中央傳染病防治經費第一期款453萬6千餘元（內含151萬元登革熱補助經費，及其他傳染病防治經費）。5月21日高雄市二度在跨部會蚊媒會議中「以會議資料方式」，再度提案請求中央動支二備金補助其4600餘萬元（當時仍僅有1例本土確診案例，且也未說明中央第一期補助款及該市自有防疫預算是否已用完），署長再次於會中表示中央一期補助款用完、高雄自有預算及二備金也都已用完時再提出。

政院指出，6月5日高雄市衛生局函請疾管署核撥傳染病防治第二期款1070萬元（內含登革熱二期款710萬，及其他傳染病二期經費），疾管署於6月6日收到公文當日立即核撥，至此，疾管署今年核定補助高雄市之傳染病防治經費共1523萬9000元，已全數撥付完畢。

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