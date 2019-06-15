黨內外整合 卓榮泰：民進黨、時力秘書長已談過

2019-06-15 01:48

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選結束，整合黨內、黨外問題浮現，對此，民進黨主席卓榮泰表示， 在未來半年的選戰的工作當中，黨部會賦予前行政院長賴清德一定的角色跟任務。至於總統要選誰做副手，是總統的權利。卓榮泰也爆料，民進黨與時代力量雙方的秘書長已經談過。

卓榮泰在14日晚間播出的「辣新聞152」中指出，目前民進黨還有24個選區還沒有提名立委，這是現在比較急迫的，其中有4個選區，要自己找適當的人；其他的20個選區，我們找適當的人之外，甚至我們可以跟外界合作，「我們跟其他的友黨，都可以再合作。」這個是一個大的工程，這個如果合作得成功，會把力量擴大，整個保護台灣大聯盟的形式會出現。

卓榮泰表示，再下一個階段，就是不分區的布局，會成立一個小組，一個委員會來討論這個事情，他會努力把派系的考量降到最低。

被問到是否與時代力量黨主席邱顯智「談過了沒？」卓榮泰說，雙方的祕書長有談過。在一旁的徐永明也說，應該有些互動，黨中央應該比較清楚。

至於民進黨是否會在台北市中正萬華區提名立委？卓榮泰說，他不知道最後的決定，「但是林昶佐委員跟我們的互動一直不錯、一直很好。」會尊重時代力量他們內部的決定。而洪慈庸、黃國昌選區，卓榮泰回應都在評估中。

被主持人問到是否希望時代力量在總統選舉公開支持民進黨？卓榮泰四兩撥千金說，「不管同不同黨，我們都同國、同總統。」

這次民進黨初選民調，蔡英文總統與台北市長柯文哲的青年選票十分接近，卓榮泰也表示，對年輕票的吸收還是不夠，所以現在黨中央已經成立了一個類似青年軍的組織，會大幅度地進到各個青年的團體裡面去，把民進黨的想法跟他們做溝通，未來我們希望在年輕票，能夠大幅成長。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法