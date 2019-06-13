蔡英文勝出》卓榮泰：立即啟動整合任務及選戰模式

2019-06-13 13:13

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選民調結果今出爐，由總統蔡英文出線。民進黨主席卓榮泰於12時30分召開民調結果記者會說明。卓榮泰表示，民進黨和雙方參選人在面對人民做出決定後，在民意之前，都會低頭、謙卑接受。他並宣布，立即啟動選後整合任務，並啟動選戰模式。

民進黨總統初選由蔡總統及行政院前院長賴清德分別與國民黨韓國瑜、台北市長柯文哲三方對比民調。最後，蔡英文得到35.6768％，以8.2％差距，擊敗賴清德的27.4843％。

卓榮泰表示，民調的結果，雙方有輸贏，但民主初選機制，全民才是最終的大贏家。民進黨和雙方參選人在面對人民做出決定後，在民意之前，都會低頭、謙卑接受。

卓榮泰表示，賴院長說過，民進黨需要這場初選，才能讓我們更團結，我們做到了，我們完成初選，我們必須更團結。蔡總統前不久也說，競爭為我們帶來進步，團結才能勝選，我們經過民主競爭，讓兩位候選人攤在國人前，看到他們的藍圖計畫，往後就是要團結爭取勝選。

卓榮泰說，民進黨要啟動兩個任務和模式，第一，立即啟動選後總整合任務，選後整合工作相當浩大，但很重要，大家也都希望我們儘快走向整合團結。第二，立刻啟動選戰模式，窮盡一切方法，為台灣民主留下更堅實的成果。

卓榮泰說，所有黨員最重要的任務，就是大家要全力以赴、團結勝選。唯有這個目標，才能讓台灣成為永遠獨立自主的台灣。民進黨會用最負責的態度，在完成初選後，向人民表達全黨、包括總統、立委候選人整體訴求。未來不只做內部團結，也會和社會加強對話，和社會公民團體加強合作，不只做到民進黨團結整合，也做與台灣社會的團結整合。

卓榮泰表示，稍早他已和兩位參選人電話報告初選結果。他會想盡各種辦法，讓雙方支持者，個人或團體意見再加以整合，最重要的是，對於兩參選人之間，也希望能給他們一點時間，對結果進一步了解後，向國人同胞和相互間做溝通和交換意見。

卓榮泰也指出，目前沒有接到對此結果有任何不同意見的表達。希望這樣的氣氛和團結心情可以繼續下去。

民進黨秘書長羅文嘉並說明，此次初選民調由五家民調執行單位，共有16051有效樣本，其中市話佔8056通、手機7995通，皆符合此次調查相關規定。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法