蔡英文勝出》賴清德子弟兵鼻酸說不出話來

2019-06-13 13:09

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨總統初選民調結果今出爐，由爭取連任的總統蔡英文出線，以8.2%擊敗行政院前院長賴清德，獲民進黨2020總統大選提名。民進黨台南市議會黨團總召林宜瑾，這次初選力挺賴清德，她目前人在泰國，當她得知選舉結果後，心情相當沉重，一度鼻酸說不出話來。

稍後，林宜瑾透過line說，她心情確實沉重，她第一時間知道輸到8%訊息，「真的瞬間鼻酸，說不出話來。」她說，這結果雖不能說完全沒有料想到，但還是很難過。對於賴清德輸了8%部分，她說，她不方便在賴清德之前發表意見。

國民黨南市議會黨團書記長蔡育輝表示，這次香港反送中行動對選舉有所影響，對蔡比較有利。另外，蔡掌握行政資源，曝光率高，民進黨內幾乎一面倒支持她，他恭喜蔡英文，而賴清德也不要氣餒。不管未來民進黨怎麼配，蔡賴配還是最佳組合，如果民進黨不要蔡賴配，他也樂觀其成。不過，未來基於國家整體發展，他希望大選期間應公平公正競爭，不應挾行政資源對在野黨進行不理性的打壓及不公平競爭，這才是國家之福。

南市議會無黨聯盟總召林阳乙則表示，小英勝賴清德，他並不意外，主要是因賴清德卸下行政院長後，曝光率大減，而在初選後期，民進黨幾乎全黨都力挺小英，加上小英掌握行政資源，賴清德勢單力薄，後期勝負已定。而賴清德挑戰現任總統，也讓小英不敢大意，緊急回防固票，此外小英也較獲年輕人歡迎。

他說，預測未來包括小英及民進黨全黨也將尋求賴清德的支持，將會力推「蔡賴配」參加明年總統大選。

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