盧秀燕被綠議員趕出議場 藍議員反斥：不可思議！

2019-06-14 17:21

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕今（14）日被民進黨市議員趕出議場，國民黨議員隨後也針鋒相對指出，過去前市長林佳龍團隊強辯，國民黨也理性質詢，沒把他們趕出去，是龍團隊舉債過度，盧市長收拾殘局，綠營議員竟抹黑還趕市長出場，諷指恐是「無言的結局」。

市議會國民黨團書記長張瀞分說，過去林佳龍執政，國民黨強力監督，也沒有這樣趕人，保持民主風度，不要浪費1年2次共100分鐘的總質詢時間，就事論事即可，把官員趕出場，議員要怎麼為民發聲？真是不可思議！

她揶揄，昨天民進黨議員質詢唱「思慕的人」，還跟盧市長要到經費，今天突然變臉，難道要唱「無言的結局」？議員陳政顯也說，林佳龍團隊強辯也沒被趕出場，漫罵式的質詢無法獲得認同。

市議員楊正中、張廖乃綸表示，林佳龍過度舉債，債留子孫，敬老愛心卡、托育一條龍都未編足預算，全是盧市長收拾殘局，卻還被批什麼事都沒做，造謠抹黑，真是情何以堪。

盧秀燕表示，市府團隊實事求是，了解議員問政是天職，希望致力維持府會和諧，雖然有時市府團隊可能被冤枉、甚至被羞辱，但市府若極力辯護可能會造成府會衝突，相信市民不樂見這樣的情形，也相信市民的智慧，可以明辨是非，知道誰有在做事。

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