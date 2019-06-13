中市府搶辦燈會又哭窮？ 網諷：根本詐騙

2019-06-13 00:10

〔記者黃鐘山／台中報導〕2020台灣燈會在台中，中市府再向中央喊話，希望能爭取1億元相關預算；藍營民代則說，明年台灣燈會只補助9000萬，中央有「卡盧」之嫌。對此，交通部觀光局發聲明，表示台中籌辦台灣燈會之補助均依例辦理，不會有差別待遇。訊息被分享至「盧秀燕秀下限」粉絲專頁，網友大酸「搶辦燈會又喊沒預算根本詐騙！」、「選妳出來是讓大家笑三餐的嗎？」

本報日前報導，2020台灣燈會因彰化縣表示財政困難棄權，由台中市遞補主辦，但最近卻驚傳原本跟中央信誓旦旦財源沒問題的中市府，卻在最近向中央開口表示缺口1億，要求補助，這不禁讓了解上情的政壇人士嘆：這錢如果給了，讓彰化縣情何以堪？

藍營市議員黃馨慧則於議會質詢說，台中主辦明年台灣燈會中央補助9000萬，遠輸給屏東，表示中央有「卡」盧之嫌，並且對於盧秀燕遭批是「中央處理器」也大抱不平，要求市府應向市民解釋清楚。

交通部觀光局則嚴正聲明，中市府爭取主辦2020台灣燈會，即於申請計畫書承諾編列與募集4億元，優於其他申辦縣市而獲得主辦權，根據中市府評估整體燈會活動規模約需3億餘元，也屬於自籌範圍；而經費的部分因中央及地方均各有負責項目，對於主辦縣市之補助項目及經費額度，將按照過往燈會補助模式及額度辦理，不會有差別待遇。

此訊息分享至「盧秀燕秀下限」，引起網友熱議，大酸「搶辦燈會又喊沒預算根本詐騙！」、「沒有中央，什麼都做不到；台中市乾脆直接給中央管？」、「選妳出來是讓大家笑三餐的嗎？」、「用全台灣的納稅錢，來幫盧秀燕兌現支票？」也有網友對於燈會進度感到擔憂表示，「去年過年後就在高速公路上看到今年屏東燈會的廣告，足足宣傳了一年；明年台中辦燈會，現在一點風聲都沒有！」

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