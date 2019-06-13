綠議員追問總統初選 盧秀燕雙手合十求饒

2019-06-13 17:24

〔記者張菁雅／台中報導〕民進黨總統初選民調結果今天出爐，由總統蔡英文勝出，對比民調數據還大勝高雄市長韓國瑜。民進黨台中市議員陳世凱總質詢時，詢問市長盧秀燕，是否對韓國瑜的選情感到憂心？盧秀燕說，沒有評論。市議員林德宇、何敏誠進一步追問相關問題，盧秀燕則不斷雙手合十、鞠躬，不願多說。

陳世凱說，民進黨總統初選民調結果，蔡英文以35.6768％勝過賴清德27.4843％，而在蔡英文與韓國瑜、柯文哲的選項中，韓國瑜只拿到24.5129％，遠遠落後蔡英文。陳世凱問盧秀燕，看到這樣的結果，是否對韓國瑜未來的選情感到憂心？

盧秀燕說，先前才有議員希望她盡量只就市政議題答覆，不要評論市政以外的事情；而她對於這件事情沒有評論。

陳世凱則認為，台中市很多建設需要中央支持，所以總統選舉與市政有關。

林德宇也說，盧秀燕是國民黨第一位直轄市女市長，在國民黨接班梯隊中，也是儲備人選，今天很謹言慎行，大家都很關心政治時局變化，未來在座每位官員不要以為明年520以後再來拚建設，其實不會變的。

何敏誠接著請盧秀燕發表對民進黨總統初選結果的看法，盧秀燕只說，尊重並恭喜。何敏誠持續追問，一向口才辨給的盧秀燕不再發言，只是不斷向議員雙手合十、鞠躬，拜託議員別再問了！

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