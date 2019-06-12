勞工局長介入工會選舉？ 中市議員促道歉下台

2019-06-12 15:15

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市總工會60多位成員，今（12）日赴市議會民進黨團陳情，指控勞工局長吳威志介入總工會選舉、工會講習，綠營議員隨後於質詢時，痛斥吳違法認定會員資格、擅改勞訓課程還領講師費，要求吳道歉下台；市長盧秀燕則對此事沒做好感到抱歉。

總工會人員在民進黨團召開的記者會指出，吳威志介入總工會選舉，強行召開審查會議，讓不符資格人士參選，嚴重干預工會自主原則，損害勞工權利，同時涉嫌唆使立委質詢施壓理事參選人，並刪改職訓課程，換吳上陣講課，希望議會組成專案小組追查，要求吳道歉下台，陳情代表隨後在議會旁聽。

市議員曾朝榮、蔡耀頡、江肇國、周永鴻在總質詢時指出，勞工局長介入總工會選舉，自己開會認定會員資格，判定誰有選舉權、被選舉權，甚至讓某立委樁腳取得理事參選資格，這已經是一場不公平的選舉。

議員批評，基於工會自主原則，以及大法官釋字第733號解釋，人民團體主管機關不得限制其內部組織與事務之自主決定，吳威志獨裁、不當介入，造成風波不斷，引起會員代表們不滿，明顯逾越主管機關該有的分際。

曾朝榮也質疑，勞工教育課程以前可自選，各工會都已經聘請合格講師授課，吳威志卻逕行限縮範圍，甚至親自授課大談兩性平權、工會法領講師費，大賺外快雖合法卻非常悲哀；議員一致要求，盧秀燕道歉，吳威志下台。

盧秀燕表示，因工會選舉很激烈，各自陣營互相檢舉，勞工局是「公親變事主」，兩邊都不滿就是沒做好，她為此感到抱歉。但，市府一定會公平，不會介入社團、工會選舉，依法處理。她也不贊成市府局處長授課領講師費，日後在講師的審查，市府仍尊重社團的自主權。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法