中市追加減預算案完成一讀 綠議員質疑老人健保補助未編足

2019-04-17 18:54

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會今天一讀台中市政府今年第一次追加減預算案，其中，恢復老人健保補助是市長盧秀燕的重要政見，民進黨團質疑預算編列不足，要求退回重編。盧秀燕則說，她的政見是恢復前市長胡志強時代的老人健保補助（有排富規定），並非全面補助。

市府提出今年第一次追加減預算案，歲入淨追加72億9590萬餘元，歲出淨追加80億4500萬餘元，歲入歲出差短7億4910萬餘元，全數以賒借收入彌平。其中，老人健保補助、敬老愛心卡乘車及各項補助等社會福利支出占最大宗，另外也包括東區大智路新闢工程用地費、電動大客車新闢路線補助、巨蛋場館興建營運計畫前置作業等項目。

民進黨團總召李天生說，市府編列7億2882萬餘元，將在7月至12月恢復老人健保補助，但台中市老年人口數至今年底約達36萬4000人，以平均35萬人口數計算，每人每月保費749元，相乘下來預估能夠獲得補助人數約16萬餘人，也就是有18萬位長者的健保費無著落。

李天生也說，敬老愛心卡部分，總預算編列2.89億元，追加5.2億元，總計達8億多元，但以去年2月執行數推估，預估今年所需經費至少10.8億元，因此辦理追加後仍將短少2億多元。另外，假牙補助總預算編列6000萬元，追加1億元，合計1.6億元，但去年補助金額2.33億元，今年預算仍將不足支應。

民進黨議員邱素貞、陳淑華指出，既然早知道有財政缺口，應該及早因應，建議追加預算退回重編，讓預算一次到位，再提請議會審議。

國民黨團書記長張瀞分、議員羅廷瑋則說，預算退回重編將延誤恢復老人健保補助實施的時間，如果7月無法上路，民進黨議員必須負責，社福民生政策不能等，希望按照議程審查。

社會局長李允傑解釋，每個人健保投保級距不同，市府以平均保費550元估算，並以綜合所得稅率5％以下長者為補助對象，約佔全市老年人口的62％，計算出追加預算金額，預估可讓22萬餘名長輩受惠。

但民進黨議員江肇國說，盧秀燕選前宣稱要「全面」恢復老人健保補助，現在卻設綜所稅率5％的門檻，讓18萬名老人失望，他要求盧秀燕應向這些老人道歉。

盧秀燕澄清，她競選時所有文宣都是恢復老人健保補助，沒有說過要「全面」恢復，她之前也在臨時會說清楚，是恢復前市長胡志強時代的老人健保補助措施，希望民進黨議員不要曲解。

追加減預算案最後在議長張清照裁示下完成一讀，交付委員會審查。

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