20項建設歷經三朝未完成 中市議員：還要等多久？

2019-06-10 19:53

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市升格直轄市已經是第3任市長，市議員何敏誠與楊典忠今日列出20項重大建設，歷經3任市長仍處於未完工或未確定的狀態，建設「牛步化」，「台中人還要等多久」？

何敏誠表示，台中縣市合併升格以來，有20項重大建設仍遙遙無期，包括山手線、大車站計畫、台糖湖濱生態園區、13期重劃區、水湳經貿園區、台中捷運、鐵路高架化縫合、綠川及柳川整治、豐富專案、社會住宅、台中州廳的修復再利用、國道一號連結74快速道路、體二用地、二信游泳池、大巨蛋、清水車站跨站天橋、電力博物館、海岸藍帶觀光計畫（遊艇碼頭、大安媽祖、海洋生態館）、大肚山自然公園、清水運動公園變運動中心，市政工作應該是延續性的，這20項建設已經從前市長胡志強、林佳龍一直到現任市長盧秀燕都還沒完成，台中人還要等多久？

楊典忠指出，海線民眾等待鐵路雙軌已經超過20年，現在市府以「中央買單」卡住海線鐵路雙軌化，捷運藍線今年3月才要做綜合規劃，如果基本設計再拖1年，2項海線重大交通工程都無法在盧秀燕任內動工，國際機場與國際港出入境旅客就只能搭公車，實在很「落漆」。他要求盧秀燕把牛步化的「三朝建設」進度說清楚、講明白。

盧秀燕表示，包括台北、高雄等縣市，捷運興建期程都相當冗長，台中藍線捷運綜合規劃作業已於新市府團隊上任後的今年3月份完成發包，逐步按照既定期程推動中；大台中山海環線（俗稱山手線）等軌道建設屬於中央職權、鐵路局財產，應按照「台中都會區鐵路高架化」由中央全額補助的模式來進行，若中央同意興建，市府也將全力配合，待議會審議通過後，就能夠加速動工興建。

盧秀燕也承諾，市府一定會興建清水國民運動中心，另外，海洋生態館已完成招標，將委外營運；至於清水車站跨站天橋跨距較大，規劃作業完成後，市府將儘速編列預算。

盧秀燕強調，她有信心也會全力進行重大工程，即使長遠的建設未能於自己任內完工，也一定會積極推動。

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