盧秀燕民調低原因何在？議員直指這一點

2019-06-10 12:04

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長盧秀燕施政滿意度不佳，市議員張滄沂、尤碧鈴今日在總質詢時指出，原因在於敬老愛心卡福利縮水，計程車資從全額補助改為每趟50元，地方一片罵聲，對盧秀燕損傷很大。

張滄沂表示，原本持敬老愛心卡搭乘計程車，車資全額補助，但新市府上任後，改為補助每趟50元，福利縮水，老人相當不滿，對盧秀燕損傷很大。

尤碧鈴也說，不只計程車資縮水，診所免掛號費也取銷，只維持免部分負擔扣抵50元，所謂「由奢入儉難」，地方一片罵聲，盧秀燕施政滿意度差，關鍵就是敬老愛心卡。

盧秀燕表示，如果台中市財政好，什麼福利都可以答應，但若計程車資全額補助，敬老愛心卡預算1年需要40億元，以目前市府的舉債額度計算，大約3、4年就用完，「台中市要破產」，因此，不是市府不願做，而是沒辦法；另外，前朝的敬老愛心卡預算只編列3億元，她上任後追加8.5億元，又將恢復老人健保補助，未來如果財政改善，會放寬敬老愛心卡補助門檻。

社會局長李允傑則指出，敬老愛心卡補助必須符合公平正義，才能永續經營，社會局將與財主單位研議，若財政許可，希望明年將計程車資補助提高到起跳價，而恢復老人健保補助預算若經議會審議通過，今年7月1日就能上路。

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