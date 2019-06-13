蔡英文勝出》李茂盛：蔡賴雙贏 盼1+1大於2

2019-06-13 16:51

〔記者蔡淑媛／台中報導〕民進黨總統初選由蔡英文贏賴清德8％勝出，醫界大老、台中市小英之友會理事長李茂盛說，這是蔡英文展現「辣台妹」、「助英台」氣勢，證明她是維護台灣主權的不二人選，選舉結果也是蔡、賴雙贏，賴清德促使蔡英文解民怨、接地氣，至於是否蔡賴配，仍由總統定奪，但希望能蔡賴合作，實現1+1>2，贏得最後大選。

三方對比民調顯示，蔡英文35.6768％，韓國瑜24.5129％、柯文哲22.7002％，李茂盛分析，蔡英文不可能贏韓、柯那麼多，因為這是民進黨初選民調，綠色選民在家等電話，他認為，蔡英文與韓國瑜打平，微幅領先柯文哲。

李茂盛說，選前一週就評估蔡英文會贏賴清德賴3％到5％，沒想到會贏那麼多，除了這是蔡英文執政成果的呈現，行政院長蘇貞昌上任後積極解民怨，國防外交主權的維護，「辣台妹」、「助英台」口號奏效，以及選前兩週基層強勢動員，包括醫界、百工百業挺英、簡訊攻勢的成效，尤其蔡英文在參選過程展現風度，不批賴清德，也展現總統高度，是致勝關鍵。

李茂盛在這次全力挺英，大動員助選，但選後展現全黨團結的氣勢，他稱讚賴清德是優秀人才，表現可圈可點，民調輸蔡英文8％，仍顯示對民眾有堅強的凝聚力，是台灣不可多得的人材，更是明日之星。

李茂盛也說，蔡英文能民調回升，賴清德參選功不可沒，促使蔡英文能在去年九合一大選大敗後，跨出總統府去接地氣，每週多日與民間互動，了解民間困難，加上行政院長蘇貞昌的改革，都是促使初選勝出拚連任的重要因素，希望大選時不論是否蔡賴配，蔡賴也能進一步合作。

未來要如何打贏大選，李茂盛說，除了延續辣台妹及助英台的策略，與柯、韓明顯區隔，更要強化組織動員，畢竟60、70萬韓粉是鐵粉，蔡英文有百萬小英之友的英粉，但比較鬆散，必須為凝聚百萬大軍，才能PK韓粉陸軍！

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