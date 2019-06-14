高市綠營勸韓國瑜請辭 勿成台灣自治史首位被罷免直轄市長

2019-06-14 13:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會民進黨團今指出，奉勸韓國瑜市長自行請辭，不要成為台灣自治史上、第一個被罷免的直轄市市長。

黨團表示，關於昨晚韓國瑜接受電視媒體專訪時、提是否會帶職參選總統時表示，「絕對不可能說把高雄市政放掉，屆時競選總部會放在高雄，該做的市政繼續做，某些假日就進行競選活動」、「代表我的心不會離開高雄、我判斷我會更瘦、會更瘦...云云」，黨團對此解讀為「韓國瑜堅持把高雄當跳板、當備胎，即使高雄市政繼續擺爛陪葬也在所不惜...」。

黨團指出，韓國瑜昨天是今年第一次參加每週四舉行的行政院院會，院會中有關高雄從登革熱防疫費用撥付、南部國際機場評估、捷運黃線中央補助804億、捷運紅線路竹延伸段中央補助272億、捷運林園線等待高雄市政府評估報告、大林蒲案行政院已同意補助1045億元經費、鐵路地下化後的地下道與陸橋拆除工程加碼補助4.4億元...等，攸關高雄市政的重大議案，韓國瑜市長完全在狀況外。

黨團質疑他擔任全職高雄市長至今半年、仍然對市政表現出如此的無知？試問再加上競選總統的身分，套一句蘇貞昌院長的話，「不要只有講，能做到最重要。」

黨團希望市長保重身體，但高雄市民擔心的不是市長變瘦還是變胖，而是我們的母親高雄、不能在韓市府的施政廢弛之下變成面黃肌瘦、營養不良的城市。

黨團提醒，魚與熊掌不可兼得，每一個人ㄧ天只有24小時可用，市長如是，總統候選人亦然，重點不是競選總部設在高雄，而是你的心思與氣力放在何處；如果韓市長的如意算盤是又想跑總統競選行程，又侈言治理市政不會分心，不啻阿婆生子、緣木求魚，根本是把277.3萬市民當作笨蛋愚弄。

黨團依據6月2日至6月4日山水民調公司對高雄市民所做民調顯示，韓國瑜如果帶職參選總統，支持罷免市長的高達63.5%，奉勸韓市長自行請辭，不要成為台灣自治史上第一個被罷免的直轄市市長。

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