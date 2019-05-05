韓粉怒嗆「罷免黃捷」 卻搞錯選罷法規定鬧笑話...

2019-05-05 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜3日到議會備詢，被時代力量議員黃捷問及爭議不斷的自由經濟示範區時，卻一直跳針回覆「高雄要發大財」，遭眾人質疑真懂自經區嗎？沒想到還有大批韓粉護航，大讚韓的回答相當有智慧，更有韓粉PO文提議要罷免黃捷。

該段質詢影片曝光後引起社會關注、討論，黃捷一戰成名，更獲封「新一代鄉民女神」，不過稍早有韓粉在臉書不公開社團「韓國瑜後援會」中，貼出黃捷及選罷法的圖片，表示要韓粉們站出來罷免黃捷。

PO文韓粉寫道「黃捷得票數：18420，第一階段1%連署：185人，第二階段10%連署：1850人」，更表示，要罷免愛作秀的市議員就是挺韓國瑜市長，與其躲在螢幕後面挺韓市長，不如直接幫忙清除路障，不少韓粉讚聲「嘴炮議員，真以為自己很厲害」、「議員問政的素質真的有待加強」、「政壇無能的花瓶」。

不過韓粉似乎搞錯選罷法規定，據《三立新聞網》報導，除須在黃捷就職市議員滿1年後才能提出罷免外，還得以原選舉區選舉人總數為基數去計算，黃捷所屬高雄市第9選區（鳳山區），選舉人口約為29萬，因此第一階段提案人數門檻至少就要有2900人，而第二階段連署人數就要有2萬9千人，無疑是鬧了個笑話。

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