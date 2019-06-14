港青籲台人：香港選錯一次 就沒有回頭路！

2019-06-14 13:39

〔記者彭琬馨／台北報導〕香港政府欲強行通過「逃犯條例」，引起百萬香港民眾上街怒吼，民眾包圍立法會抗議，卻遭到香港警方以武力強力鎮壓。香港學生動員召集人鍾翰林今出席「台港青年反送中」座談會時表示，香港人原先相信中國會給香港民主、見證民主中國，但他們選錯一次，「就沒有回頭路可以走」，呼籲台灣人，「不要以為現在投票投錯了，下次可以再投回來」。

中華亞太菁英交流協會今舉行「台港青年反送中」座談會，除民進黨議員吳沛憶、簡舒培，中華亞太菁英交流協會理事董立文等人出席外，也有多位在台港生出席與談。

香港獨立聯盟召集人陳家駒說，一旦送中條例通過，香港會有很多人隨時被送到中國，因此港人必須站出來拒絕送中條例的通過，他並說，香港學生全力支持反送中運動，「是為了我們的未來」；陳家駒表示，希望能告訴台灣人，香港正在發生什麼事，藉此能合作對抗中國。

在台香港學生及畢業生逃犯條例關注組發起人何詠彤說，中國司法非常不公開透明，對人權的重視也是趨近於零，她非常擔心，一旦逃犯條例通過，會出現其他政治犯；何詠彤表示，雖然港府宣稱逃犯條例適用範圍沒有政治犯，但他們擔心中國政府會羅織其他莫須有罪名，將受刑人送往中國，如銅鑼灣書店前店長林榮基就是以非法經營書店的名義被逮捕。

何詠彤也說，台灣人到香港轉機的機率非常高，未來逃犯條例若通過，只要先前曾在海外說過對中共不利的言論，到香港轉機就可能被遣送中國受審；她並呼籲台灣政治人物，若繼續親中，逃犯條例下一個兌現的地方，很有可能就是台灣。

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