苗栗副縣長轉PO挺送中急刪文 議員砲轟「恥辱」

2019-06-14 12:51

〔記者彭健禮／苗栗報導〕百萬香港民眾走上街頭遊行，反對「送中」（逃犯條例） 修訂，包括美國、歐盟、英國、德國及澳洲等國際社會捍衛民主，紛紛予以聲援，支持港人表達言論自由的權利，國內各地也多有「反送中」聲援活動；不過，苗栗縣副縣長鄧桂菊在個人臉書轉PO台大教授張麟徵、政論名嘴黃智賢支持「送中」的說法，引來縣議員陳光軒批評「感到恥辱！」鄧桂菊事後似乎發現PO文不妥，連忙將PO文刪除。

鄧桂菊︰只是轉貼看法 不做任何評論

記者致電鄧桂菊求證，問及是否挺「送中」，鄧強調「哪有，我只是轉貼黃智賢的看法」，並說「現在是用餐時間，我不去做任何評論」，隨即掛上電話。

鄧桂菊先於昨天深夜10點許，在個人臉書轉PO，「台大教授張麟徵（FB轉）我來給這群法盲普及下常識」，內文列出5點支持「送中」的看法，文末並有「看懂沒有？這群法盲都不看條例內文在那邊扯什麼政治犯、司法獨立權和法治，他們懂什麼法治。」

鄧桂菊於今早10點許，再度於個人臉書轉PO，指「另一邊的聲音...黃智賢說『逃犯條例』...我在我節目夜問打權，連續三天，揭開香港逃犯條例的真相。太多人不誠實。把謊話說1000遍，來騙想被騙的人。」內容也條列6點支持「送中」見解。

陳光軒見到鄧桂菊的臉書轉PO文，擷圖在個人粉絲專頁批評，「鄧桂菊副縣長，身為一個『自由、民主、法治』國家的縣市副首長，竟然去聲援香港《逃犯條例》（送中條例）的修訂，真的是讓人感到瞠目結舌、不可思議！身在民主法治的國家，難道妳嚮往著中國的獨裁？身為苗栗人、代議士，我真心感到恥辱！」

陳光軒指出，為什麼香港人如此厭惡、懼怕這個條例的修訂？正因為中國的司法制度不是獨立公正，受執政當局影響而未能做到公平、公正的成分甚高，須知獨裁的體制是不受任何監督的，香港根本沒有本錢拒絕任何來自獨裁的霸凌，條例一旦通過，中國即可借用香港的司法系統，把香港人送到中國審判，香港人將不再受《基本法》保障民主自由。

陳光軒並強調，民主的真諦貴在人人有權在法所保障的架構下表達自己的訴求，香港百萬人的怒吼，只是為自己守住呼吸自由空氣最卑微的訴求！

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