蔡英文勝出》蔡其昌盼外界多給時間找搭檔

2019-06-13 17:56

〔記者歐素美／台中報導〕民進黨總統初選蔡英文勝出，網路出現「蔡賴配」及「文昌配」的呼聲，立法院副院長蔡其昌表示，不管是蔡賴配或文昌配，前行政院長賴清德或現任行政院長蘇貞昌都是很好的副總統人選，希望外界給蔡英文總統一點時間，相信蔡總統會徵詢社會賢達等意見，冷靜思考，找出最佳搭檔。

蔡其昌表示，初選沒有贏家，因為是「自家人相殺」，初選結束，賴前院長表示全力支持蔡英文總統連任，展現政治人物的高度及氣度，蔡英文總統則必需要承擔整合及團結民進黨的責任，因初選過程難免有磨擦不愉快，造成支持者的焦慮，初選結果是喜劇收場，也解除一小部分支持的焦慮，但更重要的是如何面對中國的威脅及香港的問題，蔡英文總統要更加努力守護中華民國、台灣的主權及自由民主的生活方式，這才是人民的最終企盼。

至於支持「蔡賴配」或「文昌配」？蔡其昌說，賴前院長適合很多角色，不論是副總統、競選總幹事，甚至是不分區立委，因賴前院長功能強大，還有很高的民間聲望；蘇貞昌院長則展現很高的治理能力，短短半年就讓蔡政府脫胎換骨接地氣，展現解決問題想做事的決心，也是很好的副總統人選。

蔡其昌說，相信蔡英文總統會徵詢社會賢達等意見，冷靜思考，找出最佳搭檔，希望外界給蔡總統一點時間。

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