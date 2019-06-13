加深中、南美洲各國情誼 蔡英文：將促進更多實質交流

2019-06-13 11:31

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見國防大學「遠朋複訓班」第14期學員，說明台灣能肩負起區域和平的責任，是國際社會上不可或缺的夥伴，未來將促進與中、南美洲各國更多實質的合作和交流，加深彼此情誼。

總統首先代表國人和三軍官兵，向遠道而來的學員們表達誠摯歡迎之意。她說，學員們不僅學養豐富、經歷完整，並且身居要職。透過這次軍事學術交流，不僅能夠交換彼此的專業知識，也能增進台灣和各學員母國的感情。

總統指出，台灣的土地面積不大，但身為國際上的一份子，我們也主動積極參與國際合作，不論是在人道救援、醫療援助、疾病防治研究等。就是要讓世界看見，台灣是有能力付出，並且能夠肩負起區域和平的責任，是國際社會不可或缺的夥伴。

總統提到，她就任後也曾多次率團訪問中、南美洲，並且針對經貿、科技、農業、教育、以及軍事等各項議題，展開討論和協助，用實際行動，展現台灣願意和各國友好的心意。

總統也藉此機會感謝在座各訪賓國家，在中國對台灣外交打壓，阻止國際參與，孤立台灣的場合中，都能夠為台灣發聲，讓國際上的友人，都能了解台灣的處境，為台灣加油。

總統說，她相信在這次交流中，大家對台灣文化一定有更深的了解。希望學員們返國之後，除了代她向各國元首問候，也能夠宣傳台灣之美，並促進更多實質的合作和交流，加深彼此情誼。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法