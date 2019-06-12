反送中》柯文哲探視聲援群眾遭嗆 市府：尊重不同聲音

台北市長柯文哲傍晚突然前往台北的香港經貿文化辦事處前，探視靜坐聲援香港「反送中」的港、台青年，卻被反嗆「這就是你要的一國兩制嗎？『不要理他』就好了嗎？你不敢講嗎？」低聲和幕僚交頭接耳後，隨即轉身離去。（民眾提供）
〔記者沈佩瑤／台北報導〕數百名在台港人、台灣青年冒雨在台北的香港經貿文化辦事處前冒雨靜坐抗議，台北市長柯文哲傍晚突然前往，卻被反嗆「這就是你要的一國兩制嗎？『不要理他』就好了嗎？你不敢講嗎？」柯文哲只低聲和幕僚交頭接耳，隨即轉身離去。
逾百萬香港人9日走上街頭「反送中」，香港政府今日續推修訂《逃犯條例》草案，引爆罷工、罷市、罷課，香港立法會外從昨晚開始就聚集群眾包圍抗議。包括台灣人權促進會、永社、人權公約施行監督聯盟、經濟民主連合等多個民間團體，今也到台北的香港經貿文化辦事處樓下抗議，數百名在台港人、台灣青年冒雨靜坐。
傍晚柯文哲悄悄現身抗議現場，探視聲援反送中的民眾，卻被台灣永社副秘書長洪崇晏嗆聲，質問「我們在這邊淋雨你好意思躲在裡面講」、「要不要臉啊」、「這就是你要的一國兩制嗎？『不要理他』就好了嗎？你不敢講嗎？講啊！講啊！」
柯文哲當下只是低聲和幕僚交頭接耳，隨即撐傘快步離去。事後幕僚轉述，市長是交代和香港經貿文化辦事處協調，希望讓聲援民眾進到可以避雨的地方，另也交代準備熱食。
台北市政府副發言人柯昱安表示，市長就是去送暖，對於民眾嗆聲，尊重不同的聲音和意見。
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在台灣，包括台灣人權促進會、永社、人權公約施行監督聯盟、經濟民主連合等多個民間團體今也到台北的香港經貿文化辦事處樓下抗議，現場聚集數百名在台港人、台灣青年靜坐。（記者沈佩瑤攝）
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台北市長柯文哲傍晚突然前往台北的香港經貿文化辦事處前，探視靜坐聲援香港「反送中」的港、台青年，卻被反嗆「這就是你要的一國兩制嗎？『不要理他』就好了嗎？你不敢講嗎？」低聲和幕僚交頭接耳後，隨即轉身離去。（民眾提供）
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台北市長柯文哲傍晚突然前往台北的香港經貿文化辦事處前，探視靜坐聲援香港「反送中」的港、台青年，卻被反嗆「這就是你要的一國兩制嗎？『不要理他』就好了嗎？你不敢講嗎？」低聲和幕僚交頭接耳後，隨即轉身離去。（民眾提供）