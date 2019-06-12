反送中》柯文哲探視聲援群眾遭嗆 市府：尊重不同聲音

2019-06-12 19:00

〔記者沈佩瑤／台北報導〕數百名在台港人、台灣青年冒雨在台北的香港經貿文化辦事處前冒雨靜坐抗議，台北市長柯文哲傍晚突然前往，卻被反嗆「這就是你要的一國兩制嗎？『不要理他』就好了嗎？你不敢講嗎？」柯文哲只低聲和幕僚交頭接耳，隨即轉身離去。

逾百萬香港人9日走上街頭「反送中」，香港政府今日續推修訂《逃犯條例》草案，引爆罷工、罷市、罷課，香港立法會外從昨晚開始就聚集群眾包圍抗議。包括台灣人權促進會、永社、人權公約施行監督聯盟、經濟民主連合等多個民間團體，今也到台北的香港經貿文化辦事處樓下抗議，數百名在台港人、台灣青年冒雨靜坐。

傍晚柯文哲悄悄現身抗議現場，探視聲援反送中的民眾，卻被台灣永社副秘書長洪崇晏嗆聲，質問「我們在這邊淋雨你好意思躲在裡面講」、「要不要臉啊」、「這就是你要的一國兩制嗎？『不要理他』就好了嗎？你不敢講嗎？講啊！講啊！」

柯文哲當下只是低聲和幕僚交頭接耳，隨即撐傘快步離去。事後幕僚轉述，市長是交代和香港經貿文化辦事處協調，希望讓聲援民眾進到可以避雨的地方，另也交代準備熱食。

台北市政府副發言人柯昱安表示，市長就是去送暖，對於民眾嗆聲，尊重不同的聲音和意見。

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