在台港生反送中條例 罷課撐傘舉牌抗議引渡

2019-06-12 15:28

〔記者吳柏軒／台北報導〕「NO CHINA EXTRADITION！」（反中國引渡），在台港生今百餘人罷課齊聚，雨中撐傘反香港逃犯條例修訂，隔海聲援家鄉，強烈「反送中」，質疑中共完全介入香港的言論自由與法治社會，即使身在台灣無法回鄉，也要站出來抗議惡法。

在台香港學生及畢業生逃犯條例關注組今上午冒雨發起罷課行動，百餘人齊聚台北市香港經貿辦事處外，撐傘靜坐觀看香港立法會直播，專注港府審議「逃犯條例」，並高舉牌語抗議修法，反對其侵害人權與自由。

在台港生激昂指出，今天只有一個目的，就是「反送中」，並看見香港罷工罷課活動，但自己身在台灣，面對惡法，必須抗議，所以今天也站出來，對行動展現一點力量與支持。

在台港生更說，逃犯條例完全介入香港的言論自由與法治，絕不容許中共政府踐踏我們的基本自由與尊嚴，而先前中共國台辦主任，曾發表言論要讓台灣實施一國兩制，如今不論台灣或香港，都更加看出中共勢力的滲透與操控民主意圖。

在台港生更直言，若沒有中共惡法，我們不會團結，不會被喚醒，假如今天、兩年後、五年後，香港真的變成「中國香港市」，自己仍自覺是「香港人」，就是因為今天有103萬港人上街抗議，香港人就是有團結力量，要大膽、勇敢跟眾人說：「我來自香港！」

台灣大學學生會長吳奕柔也聲援港生，並呼籲台灣學生回家宣傳「反送中」，因該逃犯條例惡法一旦通過，你的爸媽只要在香港轉機，就可能因言論而被遣送中國受審，你的弟弟妹妹要去迪士尼樂園玩也不再簡單，呼籲台生替港生說話，因香港與台灣一樣，站在第一線對抗中國威權。

在台港生自主罷課，只為跨海聲援家鄉的「反送中」行動，呼應香港當地團結一致的罷市、罷工及罷課行動，要撐起香港，支持人權與自由。（圖取自臉書）

在台港生「反送中」，認為港府修訂的逃犯條例，侵害人權與自由，中國將可任意羅織罪名，把入境香港的人移送到中國。（圖取自臉書）

在台港生為了「反送中」，齊聚在台北市香港經貿辦事處前，罷課關注家鄉的立法會審議情形，也向民眾宣傳反對理由。（圖取自臉書）

在台港生反對香港修「逃犯條例」侵害人權與自由，齊聚罷課隔海挺家鄉，高舉「NO CHINA EXTRADITION」（不要中國引渡）。（圖取自臉書）

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