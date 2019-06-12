反送中》在台港生隔海聲援 ：親友在最前線為民主抗戰

2019-06-12 18:27

〔林佳儒／台北報導〕拒絕香港政府二讀通過《逃犯條例》（送中條例）修訂草案，香港抗議民眾12日發動罷工、罷市、罷課，佔領金鐘立法會前幹道，舉牌大聲抗議，在台北信義區香港經貿辦事處門前，今天也聚集聲援人潮，為在香港奮鬥的人加油打氣。

台大學生會長吳奕柔，呼籲香港政府必須撤除法案，她說：「目前的一舉一動，包含強硬的要通過《逃犯條例》，或是昨天想要去搜身香港人民，都侵害到香港民主法治的價值。」另外，「送中條例」更嚴重影響台灣司法自主性，台灣人不應該這麼輕易被引渡到中國去，侵害到台灣的民主法治與人身安全。

就讀台北醫學大學的香港學生黃同學，因為無法回香港感到「無能為力」，因為他的家人以及朋友，都在最前線為民主抗戰，希望大家都能平安，他說：「其實有很多合理、或更能夠保障香港人自由民主方案被提出，但香港政府卻一直不願意接受。」他認為這是香港人最不能接受的地方。另外一位港生陳同學也希望香港人能夠繼續堅持，她說：「不管今天會不會成功，別因為認為不會成功就退縮。」

不管是台灣人或在台香港人，面對香港政府侵害人民的「人權、自由以及民主價值」，集結起來對抗惡法，要讓香港民眾看到強力的聲援，更讓香港政府聽到台灣的抗議。

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