籲台灣人聲援香港！黃捷：一位香港人的回應最令我動容

2019-06-12 18:46

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」示威遊行越演越烈，今日甚至爆發流血衝突。對此，高雄市議員黃捷分享這次活動中，一位香港民眾被記者問「成功機率不大，為什麼站出來反對？」而他回答是「至少我爭取過」。黃捷表示，這是這次活動中，最令她動容的回應，她也呼籲，「自由和民主不分你我，而是普世價值，請大家一起聲援香港」。

黃捷今晚在臉書PO文表示，部分民眾質疑，香港送中法案和台灣有什麼關係？她解釋，法案如果通過，未來台灣人到香港旅遊，甚至是轉機，只要身上有中華民國國旗、戴了國旗帽，乃至是臉書上有批評中共、中國領導人的言論，都可以用這個法條直接引渡到北京。黃捷也表示「莫忘李明哲」，自2017年3月被中國關押至今，就只因為他在網路發表了相關的言論，就在澳門入境時被抓，至今仍關押中。

黃捷指出，很多香港人都提醒，台灣不能繼續親中，否則就會變成第二個香港，她也多次提醒韓市長，中國政權的惡意不可不防，在台灣70年的黨國教育下，有許多觀點，都是政府強加給民眾的，但是唯一正確的就是，中共政權對台灣的惡意，70年來都沒有改變，如同韓市長說過的，不要懷疑中共收復台灣的決心。

最後，黃捷說，這次反送中活動中，有一位香港人的回應最令她動容，記者問這名香港人，即使成功機率不大，為什麼還要站出來反對？他回答，「至少我爭取過」。最後，黃捷也呼籲台灣民眾，「自由和民主不分你我，而是普世價值，請大家與我一起聲援香港」。

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