韓國瑜吃火鍋偷瞄女星乳溝？新聞局：不回應市長私人問題

2019-06-12 11:49

〔記者黃佳琳／高雄報導〕韓國瑜昨天傍晚偕同與主持人沈玉琳暢談市政，節目結束後一行人相約吃火鍋聚餐，席間，賓主相談甚歡，但網友卻捕捉到韓國瑜吃火鍋時偷瞄鄰座女星的乳溝；對此，高市新聞局指稱，可能角度問題被誤解，不回應市長私人問題。

臉書粉專「938集團喇低塞事業部」今PO文，指韓國瑜吃火鍋時，眼睛疑喵女星乳溝，發文酸韓「吃火鍋還是吃冰淇淋？別忘了世上正宮苦呀！」網友也紛紛留言，笑稱「逃不過第一眼看胸部的命運」、「韓市長變成老司機了」、「嘴巴說不要，身體很誠實」。

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