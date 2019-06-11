中國工程師稱國六通花蓮絕對可行 鄉民噓爆蔡正元！

2019-06-11 21:55

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前在花蓮造勢上拋出國道六號貫通中央山脈通往花蓮的政見，馬上引起討論，有工程學家直接跳出來打臉「工程上不可能」，而國民黨前立委蔡正元昨天卻跳出來稱自己請益過中國工程師，對方斷定國六通花蓮的工程一點問題也沒有！對此，有鄉民不禁狠酸：「台灣真的落後中國太多了，中國的科技真的是超英趕美，世界一流！」

韓國瑜日前稱要將國道六號從埔里貫通中央山脈通往花蓮，打造一日生活圈，遭不少人打臉。但蔡正元昨天在臉書上表示，自己特別詢問「參與過西藏鐵路和雅康高速公路的中國營建工程師」，對方指出「南投到花蓮這段高速公路的建設，一點問題都沒有，而且工程難度還不到西藏鐵路和雅康高速公路延長到拉薩的十分之一」，批「有一些人出來『打臉』韓國瑜，其實是在丟自己的臉」

有鄉民直接在PTT 指出雅康高速公路全長135公里、橋隧比82%、海拔高差2000公尺，且徒經13條區域性地震斷裂帶，「這樣的路你敢開上去？」，該鄉民直酸，「中國人完全不用看台灣的國六東延到花蓮這段的研究資料與調查資料，中國人就知道台灣的國六東延到花蓮興建完全沒問題！台灣的工程團隊還要花很多金錢與精力去研究好長一段時間，然後還說沒辦法興建...台灣真的落後中國太多了，中國的科技真的是超英趕美 世界一流」

其他鄉民也紛紛留言，「中國想蓋什麼就蓋什麼啊，又不用環評」、「反正支那最不缺的是人，管你死不死人，黨說蓋了再說」、「反正就算能蓋我也不敢開上去」、「整個環境地形地質天災等條件完全不一樣，到底有什麼好比的？可笑的是，完全不用看研究資料就可以確定蓋得成的人才是厲害」。

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