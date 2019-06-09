花蓮造勢 韓喊建設不分城鄉

2019-06-09

〔記者王峻祺、游太郎、王錦義／花蓮報導〕力挺高雄市長韓國瑜選總統的花蓮造勢大會昨登場，韓國瑜演講時表示，他已正式登記參加國民黨總統初選提名，未來有機會領導中華民國的話，絕對不會忽視宜蘭、花蓮及台東的人民，所有建設不分城市、鄉下。

花蓮市設籍10萬人 主辦單位稱現場15萬人

主辦單位昨號稱現場湧入十五萬人，但遭到不少花蓮民眾質疑，花蓮縣設籍人口不到卅三萬人，十五萬人等於幾乎一半人到場；花蓮市設籍人口為十萬三千人，常住人口約七萬人，等於是花蓮市二倍的人湧入，根本是膨風。

韓國瑜演講時說，二○二○是中華民國的生死保衛戰，一定要讓台灣人民脫離苦日子；民進黨執政後，三年來搞得大家劍拔弩張、藍綠惡鬥，百姓也變得不快樂，政治不應該離開人性，一樣可以很溫暖、熱情及歡笑。

他說，過去花蓮觀光客絡驛不絕，曾幾何時，這二、三年來花蓮對外的十八條機場航線及重要的香港航班全都斷了，對花蓮實在不公平；花蓮有好山、好水、好人才，本身條件非常棒，縣長徐榛蔚也稱花蓮像個武功高手，內功非常充沛，但被交通限制而出不了拳。

韓︰已正式登記參加國民黨初選

韓國瑜說，他已正式登記參選國民黨總統提名初選，未來有機會領導中華民國的話，絕對不會忽視宜蘭、花蓮及台東的人民，他願意配合縣長們，讓蘇花改二期工程趕快完工、國道六號從南投接過來，協助台中及花蓮成為一日生活圈，並儘快完成環島高速路網，拉近醫療、教育、交通建設及經濟發展的城鄉差別，「所有建設不分城市、鄉下。」

花蓮縣長徐榛蔚演講時直接表態，「要讓韓國瑜當選總統」，呼籲民眾選一名能讓國家安全、百姓有錢的總統，並強調一定會代表宜花東一百萬名鄉親向韓國瑜請命，要把宜花東的交通建設好。

另外也傳出挺韓不遺餘力的旺旺中時集團老闆蔡衍明前來花蓮，入住花蓮秧悅千禧度假酒店，全程監控這場造勢活動。蔡衍明昨並未出現在造勢現場，但前天上午八時許，專機被拍到降落花蓮機場。

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