感謝支持者集資購買廣告 蔡英文：一定捍衛台灣主權

2019-06-10 14:48

〔記者林惠琴／台北報導〕香港反送中遊行百萬人上街頭，引發國際關注。我國總統蔡英文今日表示，「只要蔡英文做總統，就不會接受一國兩制，一定捍衛台灣主權」。

媒體也問及，今日有支持者集資購買報紙廣告、表達對她的支持，蔡英文說，感謝支持者，希望初選可順利，並重申「只要蔡英文做總統，就不會接受一國兩制，一定捍衛台灣主權」。

今日民進黨總統初選民調首日，美國派聯邦調查局官員來台，媒體也問到是否反映美方支持。蔡英文則說，國際關係確實是執政團隊每天努力的重點，不只對外關係有所提升，台美關係也有重要進展，未來會持續與理念相近國家一起努力，維護區域和平。

蔡英文出席台北榮總新建醫療大樓工程開工典禮時，媒體另問及對於香港反送中遊行看法。她指出，大家從國際重要媒體都有看到反送中大遊行，也相信全世界關注自由民主人權者，也都關注這遊行、支持香港人民主張，我們也不例外，對於追求自由民主的人們，要抱持支持態度，而自由民主就像空氣一樣，如果不守衛好的話，未來要捍衛的力氣都沒有了。

因此蔡英文強調，一國兩制是絕對不能夠接受的，一旦接受，未來捍衛自由民主的選擇權利，都會受到別人的宰制，會持續關注香港的發展，台灣撐香港，我們來保衛台灣。

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