民進黨總統初選民調第一天 千人集資登報挺英連任

2019-06-10 10:37

〔記者楊淳卉／台北報導〕今天是民進黨總統初選民調第一天，來自全台各地的支持者今以集資登報「支持台灣人的總統蔡英文連任」，廣告中呈現111名響應者給蔡英文的鼓勵，訴求「蔡英文是比其他人更適合當台灣的總統」，希望讓關心台灣未來的心聲，被全台灣的人看見。

這則集資廣告共獲1710人響應，1127人共同出資，短短41小時內，就集資288萬元。響應者來自社會各界，包括軍公教人員、設計師、上班族、醫師、農民、消防員、早餐店業主等，曾在2016年大選為蔡英文設計「彩虹悠遊卡」的設計師聶永真，以及詩人鴻鴻、導演楊雅喆等也響應活動，支持蔡英文連任。

在1352 筆匯款中，最小額的是50元，最大額5萬元，平均金額2136元。其中超過匯款超過一萬元的有54筆，多數都是小額捐款，參與者從17歲到70歲，平均年齡落在35歲左右。

活動發起人周芷萱表示，「我們很多人都擔心明年的選情，可是沒有什麼黨職可以做什麼事，所以決定一起登報支持蔡英文」，發起時選擇捐款單位是因為「從這次許多攻擊蔡英文的言論中可以看出，台灣社會很需要性別平等教育」。

本次廣告的視覺設計師Aki YJ Chen則在臉書說明設計理念，「平常在各個角落生活，但當我們站在一起的時候，就是蔡英文最有力的後盾。」

廣告中支持蔡英文連任的心聲：

鴻鴻：「謝謝你帶台灣來到國際聲望最高點」

楊雅喆：「自由才能活的像人樣。」

陳嘉行：「小英讓大家體悟當台灣人好光榮」

聶永真：「Only you can rock it!」

設計發浪：「我們是勇敢的人民，讓蔡英文帶我們自信前行」

楊双子：「謝謝小英，讓我們繼續像個台灣人一樣站著！」

朱宥勳：「她為我們扛起國家，我們陪她走這一段。」

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