韓國瑜稱民進黨會把賴做掉 賴神：有把握打敗韓

2019-06-09 16:25

〔記者王俊忠／台南報導〕民進黨總統初選人賴清德，今天下午1點多車隊遊行從高雄進入台南南區，在南區灣裡萬年殿參拜後，賴清德對於韓國瑜指「民進黨在初選這局會把賴做掉的說法」強調，請韓市長放心，他會堅持到最後、贏得勝利，並連說兩次「韓市長要準備好」，他將會跟韓進行一場君子之爭、有把握打敗韓國瑜。

由於民進黨總統初選將從6月10日至14日進行民調，賴清德陣營規劃今天起一連3天從台灣南部屏東出發進行西部車隊遊行，一路往北前進，最後抵達台北凱道。

賴清德車隊於今天下午1點多才抵達南區灣裡萬年殿，較預定時間晚了約1小時，台南地區多位賴系、挺賴的市議員、立委林俊憲及大批支持群眾都到萬年殿歡迎賴清德，大家不斷高呼總統好、賴總統「凍蒜！」，氣氛熱烈。

賴清德致詞指出，希望以3天台灣西部車隊遊行、找回社會分散力量，讓民進黨重新得到人民支持，最後打敗國民黨候選人。他原本是位成大醫師，因緣際會投入民主運動，從台南出發當國代、立委到台南市長，因為看到小英政府執政發生困難，他不推辭、接任行政院長，希望做好執政、延續政權。

賴清德說，可惜去年九合一大選，民進黨敗選，選民檢視政黨成績，不再是以8年兩任來看，政黨要誠實面對選民檢驗、發揮智慧做好接力賽，在台灣最困頓、危險的時刻，他要爭取總統民調初選過關，只要贏得初選，他一定會團結民進黨、找回支持力量，打造台灣成為自由民主、經濟發展、主權獨立的安全國家。

對於高雄市長韓國瑜8日下午在花蓮造勢提到「民進黨這局會把賴清德做掉」。賴回應說，請韓市長放心他會堅持到最後、贏得勝利，並連說兩次「韓市長要準備好」，他將會跟韓進行一場君子之爭、說有把握打敗韓國瑜。

有媒體問到網友擔心賴清德臉遭大太陽曬紅的問題，賴清德笑說，今天有擦防曬油，他是鄉下小孩，本來就不怕曬太陽，長大後當醫師、做公職，少曬太陽，曬下太陽臉就會紅，他相信上天一定會曬他，他有心理準備。

對於蔡總統今天表示不論初選誰勝出，她會尊重黨的決定、團結民進黨打贏大選，這是否代表蔡總統鬆口了？賴清德強調，初選結果大家都要接受，小英總統能進一步有所表示，他表示歡迎，但他相信自己能爭取到最後勝利，如他初選出線，只要蔡總統支持他，會更有信心打贏明年總統大選。

今天原本傳出會有反南鐵東移自救會成員到場抗議，警方如臨大敵到場因應，到最後並未看到自救會成員出現，警方維安才鬆了一口氣。

在206震災時台南永康維冠倒樓、截斷雙腿的生還者洪家益帶著3歲兒子與妻子在善化啤酒廠前面等待賴清德，為賴清德加油打氣！洪並在看板寫賴總統加油、凍蒜、挺你！

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法