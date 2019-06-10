賴清德還沒到彰化吃肉圓 先引爆小英吃「總統肉圓」話題

2019-06-10 10:32

〔記者湯世名／彰化報導〕來這裡吃肉圓必當選總統？民進黨2020總統初選全民調今天登場，參選總統的前行政院長賴清德今天上午將到彰化市品嘗老字號彰化肉圓，正巧斜對面的阿璋肉圓是總統蔡英文在本屆參選總統時曾來吃過，就連馬英九也曾在競選總統時來吃過，兩人也都順利當選總統，因此被冠為「總統肉圓」，同樣深受前總統李登輝、陳水扁青睞，不過賴清德卻選擇彰化肉圓，引發外界「王不見王」的諸多聯想。

賴清德在自己的臉書邀請支持他的朋友，歡迎一起加入他的「壯大台灣」車隊，一起挺台灣、向前行！ 賴清德曾說過因為彰化鄉親支持促使他要參選總統，彰化縣拜票之行深具指標意義。今天彰化縣的路線由南彰化進軍北彰化，上午10點從溪州西螺大橋出發，上午11點30分到達彰化市陳稜路的「彰化肉圓」，大快朵頤。

不過彰化肉圓斜對面的阿璋肉圓，本屆總統大選時，蔡英文曾來此吃過肉圓，再往前推，前總統馬英九也曾在競選總統時來吃過阿璋肉圓，兩人最後也都順利當選總統，就連前總統李登輝、陳水扁也都對阿璋肉圓情有獨鍾，因此阿璋肉圓也被冠上「總統肉圓」封號。

不過賴清德上午抵達彰化市時，卻選擇要到對面的彰化肉圓品嘗，引發外界諸多聯想，是否阿璋肉圓用餐區牆壁懸掛著蔡英文與業者施明裕的合照，因此避開到彰化肉圓？有「王不見王」的聯想，另有民眾認為，去年侯友宜在參選新北市長時，也曾到彰化肉圓來用過餐，當時也曾引發諸多聯想。

阿璋肉圓業者施明裕說，蔡英文、李登輝、陳水扁、馬英九都來過他們店裡吃過肉圓，也因此有「總統肉圓」封號，至於賴清德為何選擇到對面的彰化肉圓，他也不知箇中原因，或許只是人員安排時的巧合，外界其實不用作太多聯想。

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