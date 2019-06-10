前政院發言人「獻策」 要韓國瑜先回答3問題

2019-06-10 13:17

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上週六在花蓮進行造勢活動，傳播學者胡幼偉今日在臉書發文，希望韓先回答3個問題，分別為「他當選總統，高雄發展不會退步，反而會更突飛猛進的原因」、「如韓當選總統，高雄是否回到民進黨手中」、「他在高雄市政上，到底做了什麼」，更認為國政藍圖是下個階段的事。

曾任馬政府時期行政院發言人的胡幼偉今日在臉書發文，認為韓國瑜應該先把幾個問題講清楚，一為「為什麼他當了總統，高雄的發展非但不會退步，反而會更突飛猛進」，胡表示，說不定很多人會因韓國瑜目前的聲勢，多去高雄駐產投資，甚至帶動觀光財，實現他「人進得來」的競選支票。

二為「韓當了總統，高雄會不會又回到民進黨手中？」胡幼偉認為「不會」，韓如果真的當上總統，就等於是國民黨高雄市長補選候選人的「最高抬轎人」，胡比喻「乾隆還在，嘉慶上位有什麼問題呢？」且高雄市府團隊都不會換，跟韓自己當市長，不會有太大差別，胡更進一步猜測，接替高雄執政候選人可能就是李四川或葉匡時。

第三為「老韓在高雄市政上，這幾個月到底做了哪些事？」因目前韓要帶職參選總統，而在高雄市政頻傳出「請假過多」、「韓總機」等爭議，胡建議高雄市新聞局應仔細彙整韓國瑜對高雄的行政規劃，以及已經完成的施政，然後請韓親自說明清楚。

胡幼偉更強調，這3點是韓馬上要釐清的重要事項，「關於國政藍圖，是下一階段談的事情」。

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