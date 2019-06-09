巴拉圭總統接見僑委會 重申邦誼穩固、歡迎台商投資

僑委會委員長吳新興正率團訪問巴拉圭，於當地時間7日晉見巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez），阿布鐸重申巴台享有共同價值觀，邦誼穩固友好。（僑委會提供）

2019-06-09 11:49

〔記者呂伊萱／台北報導〕僑委會委員長吳新興正率團訪問巴拉圭，於當地時間7日晉見巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez），阿布鐸重申巴台享有共同價值觀，邦誼穩固友好，也歡迎台商赴巴拉圭投資，「共同進軍南方共同市場」。

僑委會委員長吳新興、貿協副董事長莊碩漢及世界台商總會長游萬豐一行25人於6月6日起訪問巴拉圭。吳新興7日晉見巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）。阿布鐸重申巴台享有共同價值，兩國邦誼不是利益的結合；強調台巴邦誼在其總統任期內穩固友好，並非常期待台商來巴投資設廠，進軍南方共同市場，讓巴拉圭成為台商在南美洲布局的策略夥伴。

吳新興此行並在我駐巴拉圭大使周麟陪同下，拜會巴拉圭歸國及避難僑民發展部長儒易斯（Édgar Ruiz），是我國僑務機關首長拜會他國僑務機關的首例。

吳新興也在首長會談後，見證我政府捐贈17套桌上型電腦及多功能事務機的捐交典禮。儒易斯表示，台灣捐贈的資訊設備已協助該部實現在各省擴大其服務項目及對象的夢想，協助該部派駐17省政府的辦事處以更佳及更有效率的方式服務歸國僑民，他對此表達謝忱。

巴拉圭歸國及避難僑民發展部主要任務為協助海外僑民返國，對於因僑居地發生動亂、海外遇害或往生者，除將提供全額機票返國外，歸國後將核發歸國證書，並協助僑民重新融入巴國社會、勞動及就業市場，藉由提供創業津貼及培訓課程，協助僑民運用其專長發展微中小企業，以海外經驗返巴創業。另巴國僑民在僑居地出生之子女返巴入籍亦屬該部的服務項目。

此外，中南美洲台商總會也支持巴拉圭第一夫人席凡娜（Silvana Abdo）辦公室推動San Ignacio醫院母乳銀行計畫捐贈典禮。席凡娜感謝來自台灣源源不絕的愛心，將妥善使用、成立全國第二間母乳銀行。席凡娜並比喻，巴拉圭與台灣人民的情誼就如同「Kunu’u」（（瓜拉尼語「寵愛、親暱、溫柔」），相親相愛、相互扶持，期盼未來繼續攜手合作，進行更多嘉惠巴國人民福祉的合作計畫。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法