巴拉圭連續豪雨成災 居民：像住在威尼斯！

2019-05-28 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕巴拉圭近日多處地區豪雨成災，已有7萬人被迫撤離家園。首都亞松森（Asuncion）街道上隨處可見防範淹水的沙包，居民無奈表示：「好像住在威尼斯！」

綜合外媒報導，巴拉圭5月份降下豪大雨，光是其中兩天的雨量就已經超過亞松森的月平均雨量，災情慘重。

根據當地氣象暨水利局（Department of Meteorologyand Hydrology）的官員，巴拉圭河的水位每天以4至5公分的速度上漲，距離「災難等級」的水位只剩46公分。部分河段的水位已經上升7公尺，棕色的河水幾乎淹到交通標誌的高度。

一個51歲的男子卡多佐（Enrique Cardozo）的家距離河邊只有15公尺，他抱怨他家的沙發、櫥櫃都毀了，只好把家當搬至更高的樓層。

卡多佐說：「這個星期一直不斷的下雨。有一天，水甚至淹到1公尺高，我們無法挽救家具。所有地方都被淹沒，沒有腳可以踩的地方。」他無奈表示：「我們就像住在威尼斯！只能用『貢多拉』移動。」

巴拉圭河是南美洲最大的河川之一，納奈瓦（Nanawa）正好建立在沖積平原上，幾乎只有少數住在高處的居民不受淹水所困。對貧民區的居民來說，河水氾濫、豪雨成災他們早已司空見慣。

巴拉圭氣象暨水利局的官員培瑞斯（NelsonPerez）表示，巴國1983年曾發生過更嚴重的水災，然而此次影響卻更大，因為比起過去，現在有更多人住在河流附近，受害居民更多。

培瑞斯說：「3月份降雨量很多，雨量是以往的3倍。4、5月也下了很多的雨。」但他也指出，儘管未來幾天水位還是會繼續上升，但大水很快就會消退，約莫6月上半就會逐漸恢復。

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