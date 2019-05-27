台美開啟戰略合作首例 攜手助巴拉圭經濟

國合會副秘書長史立軍（右）與巴拉圭區域銀行董事長Raúl Vera Bogado（左）於簽署儀式上握手。（取自我駐巴拉圭大使館官網）

2019-05-27 06:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國國合會與美國政府旗下機構「美國海外私人投資公司」（OPIC），於5月上旬與巴拉圭區域銀行簽署三方合作案，推動微中小企業及婦女融資，是台美在我國友邦正式開啟戰略合作、促進區域經濟發展的首例，意義非凡。我駐聖露西亞大使沈正宗也於5月21日與露國總理查士納及OPIC代理總裁David Bohigian進行三邊會談，深入討論如何深化合作。

OPIC去年與日本、澳洲建立三邊夥伴關係，4月再與加拿大和歐洲簽署三方協議。由於OPIC設立為協助美國企業前往新興市場國家投資，在中國拓展「一帶一路」之際，美方與全球經濟強國結盟，圍堵中國擴張野心的陣勢漸形明朗。

台灣與3個拉美友邦斷交後，台美開始在拉美地區啟動戰略合作，台灣政府設置的專業援外機構國合會（ICDF），現並已正式加入OPIC海外合作隊伍。根據我駐巴拉圭大使館公告，巴拉圭區域銀行已於5月8日分別與美國OPIC及我國國合會簽署貸款契約及合作了解備忘錄，推動巴拉圭微中小企業及婦女融資合作案。

合作案將由OPIC及Citi銀行提供巴拉圭區域銀行貸款，以供轉融資貸款給巴國微中小企業，特別是由婦女所擁有或領導的企業，藉以協助微中小企業發展及婦女創業。我國國合會則將協助區域銀行培訓強化處理貸款案件的行政能力及相關資訊設備。

簽約典禮隆重且貴賓眾多，我方由外交部拉美司長俞大㵢、國合會副秘書長史立軍在駐巴拉圭大使周麟陪同下出席，巴拉圭財政部長Benigno López、央行總裁José Cantero Sienra、區域銀行董事長Raúl Vera Bogado出席，美方則包括OPIC副總裁Ryan Brennan、紐約Citi銀行代表George Romano及美國駐巴拉圭大使館公使兼美國國際開發署（USAID）主任Evelyn Rodríguez。

國合會副秘書長史立軍致詞時表示，該案是國合會與OPIC的首度合作，意義非凡。台灣與OPIC自二Ｏ一八年起，決定攜手合作促進中南美國家社會與經濟的永續發展。而國合會與巴拉圭合作多年，曾推動蘭花、鴨嘴魚水產養殖、微中小企業發展、災後人道援助、醫事人員培訓及醫療資訊系統等計畫，此次則將協助巴拉圭婦女所擁有或領導的企業取得貸款。

另一進行中的案例則是在位於加勒比海的聖露西亞，我駐聖露西亞大使沈正宗於5月21日與露國總理查士納及OPIC代理總裁David Bohigian進行三邊會談，美國駐巴貝多暨東加勒比海大使Linda Taglialatela等官員及露國內閣重要部長均在場，台美露三方深入討論露國基礎建設與投資商機。

除了與美國OPIC合作，我與日本也合作推動「台日合作新南向」，去年已順利舉行兩次台日第三地市場合作委員會會議。外交部表示，雙方正在研議包括在工具機、石化、基礎建設等領域合作的可行性，以建構有助於台日企業合作開拓第三地市場的環境。

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