國合會與世界農民組織簽訂備忘錄 向全世界分享台灣經驗

2019-05-23 13:42

〔記者彭琬馨／台北報導〕國合會秘書長項恬毅本月20日與世界農民組織總裁Theo De Jager在該組織舉行會員大會期間，簽署合作備忘錄。備忘錄中指出，未來雙方將從農民組織輔導、氣候智慧農業與國際倡議三方面加強合作。

國合會發布新聞稿表示，本次合作主軸為參與世界農民組織發起的「農民驅動之氣候變遷議程」（Farmers Driven Climate Change Agenda）倡議，並與該機構合作推動加勒比海地區農民組織訓練，也將我國氣候智慧農業技術與小農生產輔導等知識分享給世界農民組織會員。

新聞稿指出，Theo De Jager總裁認為臺灣的農民組織與農會制度發展經驗，值得世界各地農民參考，而此次國合會參與世界農民組織推動之「農民驅動之氣候變遷議程」倡議，將能有效分享臺灣經驗，未來無論在氣候變遷議題或農業產業鏈、價值鏈等議題，均盼我國能積極參與。

國合會新聞稿表示，世界農民組織的會員為各國國家層級農民組織所組成，同時也是聯合國、世界貿易組織（WTO）與聯合國氣候變遷締約方大會（UNFCCC）農業相關之主要團體諮詢會員，與該組織合作將有助於拓展我國國際參與能量、增加我國於全球農業議題之發言權並加強與重要國際機構之夥伴關係。

國合會秘書長項恬毅（右）與世界農民組織總裁Theo De Jager簽訂合作備忘錄。（國合會提供）

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