政見會答題》蔡英文：完善社會安全網 是經濟往前走重要工程

2019-06-08 15:55

〔記者鍾麗華／台北報導〕民進黨總統初選電視政見發表會下午登場，對於台灣的關鍵經濟問題，總統蔡英文表示，台灣有3個工程要做，包括經濟信心的鞏固、開拓更多不同的市場，以及快速執行內需工程。而社會安全網完整建構，是經濟往前走重要的工程。

蔡總統表示，未來4年台灣的經濟社會將承受很多變數與影響，美中貿易的衝突反映出美中深層結構性的矛盾，根本性改變全球貿易秩序，也會對亞洲經濟結構有重大影響。此時此刻，台灣要做好應變。

蔡總統強調，過去3年我們已經做了很多措施，包括強化總體經濟強韌度，增加內需、引回資金、投資，讓產業有進一步成長的機會，甚至以內需、國防、非核家園、能源轉型，帶動台灣新的產業機會跟轉型，為台灣打下堅實的基礎，面對美中貿易戰時，我們有更多的空間來面對。

蔡總統說，在過去努力成果之上，我們要做3個工程，第一是經濟信心的鞏固，政府有足夠準備，說服國人要對未來有足夠的信心，加速產業結構與升級，美中貿易會帶來供應鏈重組，重組的過程中，加速升級、改革，在供應鏈強化到最有利的地位。

蔡英文表示，第二是要開拓更多不同的市場，新南向政策是一個，但像歐洲與其他的地方也都是我們要做的；第三是內需的工程要快速去執行，比如前瞻基礎建設計畫、都市更新、社會住宅、長照2.0，都要加速內需的力道。

蔡英文說，要抓住機會趁勢改變產業結構，讓台灣變成世界級的產業，強化內需，讓內需變成經濟成長的重要來源，也在外部變動時，替經濟提供穩定基礎，而在變動的環境中，社會照顧最重要，社會安全網能讓年輕世代、退休的人沒有後顧之憂，國家會照顧他們，社會安全網完整的建構，是經濟往前走重要的工程。

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