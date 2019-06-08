政見會申論》賴清德提四大目標 善用島鏈優勢加強美台合作

2019-06-08 14:51

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前行政院長賴清德今天在民進黨總統初選政見發表會中指出，將推動憲政改革，也會建立國家利益優先的政黨文化，具體做法包括，維持總統直選，恢復閣揆同意權，立委得以兼任部會首長，廢除考試監察兩院，推動十八歲公民權等。

賴清德指出，去年九合一選舉，人民檢視政府施政，已經不是用8年時間，必須誠實面對選票試煉，如果2020執政不保，執政價值將前功盡棄，因此他希望國人支持他，若他當選總統，會率領團隊，完成四大目標。

第一個目標為「守護台灣」，他堅決反對一國兩制，台灣不能成為第二個香港，第二個西藏，要善用第一島鏈優勢地位，加強美台軍事合作，台灣國防持續推動研發製造，達到國防自主，台灣有足夠嚇阻力量，才能阻止中國雷池一步。

此外，在國安方面，賴清德主張成立國土安全部，同時通過反併吞、反滲透法，才能解決五星旗到處看得到，人心惶惶問題。他主張主權獨立求同存異，要用對話取代對抗，利用交流增進彼此理解，達到和平演進，中國應該要瞭解，和平非戰，善意對待，才有辦法創造雙贏。

賴清德的第二個目標是「團結台灣」，應該要重新達到人民信心，他會用人唯才，建立廉能開放政府，投資下一代，照顧上一代。他也會強化司法改革，淘汰恐龍法官，不適任司法人員，讓司法親近人民。

第三個目標，推動「憲政改革」，也會建立國家利益優先的政黨文化，具體做法包括，維持總統直選，恢復閣揆同意權，立委得以兼任部會首長，廢除考試監察兩院，推動十八歲公民權等。

在投資台灣方面，賴希望能投資下一代，將鬆綁教育法令，開放多元實驗教學，加強新創教育，還會持續推動，雙語國家政策，給大家更好國家競爭力。減少學用落差，避免一畢業就失業，也會強化技職教育，引進師徒制度。

此外，他還希望能推動學貸十年免繳，利息還要降低；百億新創基金協助創業；課三間房子以上空屋稅，協助租屋買房；國民教育向下延伸，讓政府一起負擔養兒育女責任。

賴清德也希望能推動五G建設，發展人工智慧、物聯網等，並且提供年輕人創新、創業機會，讓台灣成為智慧國家，亞洲新創基金匯聚中心。

他還要推動「投資未來」，他嚴肅面對氣候變遷，綠能建設，符合永續國家發展目標，推動生醫國家產業，延長國人生命，投資資安，保護國家安全。

有關第四個目標「壯大台灣」，賴清德說，壯大台灣指標是國際化，應該要跟國際接軌，要歡迎國際力量進入台灣。在國防外交上，應該要堅定站在自由民主聯盟，善用第一島鏈地位，在印太戰略下，扮演關鍵角色，阻止共產勢力擴張，推動中國民主化。

賴清德認為，台灣是一個民主自由人權國家，這是普世價值，未來應該跟國際社會做更多聯結，讓大家看到台灣文明，有別於中共霸權、野蠻。

在台灣經濟部分，賴清德說，希望讓台商回來，讓台灣經濟得以自主，另外也要解決區域經濟問題，台灣應該要加入CPTPP，同時要跟美國和其他主要國家，簽訂FTA；在內政上，2030年台灣要達到雙語國家，永續國家目標，總生育率達到1.4以上，2050年，人口不低於兩千萬人。

民進黨總統初選電視政見發表會於今天下午2時於華視舉行，第一階段為雙方申論；第二階段為三名代表提問，3名提問人為自由時報總編輯鄒景雯、台灣公民陣線發起人賴中強和今周刊社長梁永煌；第三階段結論，最後蔡賴兩人分別召開會後記者會。

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