為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    獨家》愛爾麗新北4分店二度被搜索 帶回4分店負責人、扣回全數病歷

    2026/05/06 16:48 記者徐聖倫／新北報導
    愛爾麗新莊店負責人被以證人身分帶回警局，協助釐清案情。（記者徐聖倫翻攝）

    愛爾麗新莊店負責人被以證人身分帶回警局，協助釐清案情。（記者徐聖倫翻攝）

    知名連鎖醫美診所知名連鎖醫美診所「愛爾麗」爆出診間偷拍醜聞。新北市海山警分局首波查緝板橋分店，查扣偽裝成「煙霧偵測器」的監視攝影機。檢警今再次發動大動作搜索，針對新北市板橋、新莊、林口、永和等4家分店進行二次查緝，扣得全數病歷資料，並帶回4名分店現場負責人，目前4人均供稱「不知情」。

    據悉，整起案件源於民眾在愛爾麗板橋店就醫時，發現診間內的煙霧偵測器形跡可疑，懷疑遭裝設針孔，於3日在社群平台Threads發文爆料並報警。警方4日前往新北轄內4家分店搜索，僅在板橋店扣獲以煙偵器為外殼、內藏鏡頭的監視器。負責監視器裝設的「裝備師」也被警方帶回，但他供稱「只是按圖施工」，並未多問裝設用途。

    新北地檢署今日再度指揮警方出動，帶回4名分店負責人並查扣病歷。檢警表示，4名負責人初步供稱對裝潢過程毫不知情，目前暫列為證人。至於帶回所有病歷，檢警將一一比對監視影像，清查被害人身分並協助報案。

    檢警指出，裝備師的供詞仍有諸多疑點，包括不願詳述是誰將監視器設計裝設在診間，也無法解釋為何使用極具「誤導性」的特殊造型產品，全案仍有待進一步釐清。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播