獨家》愛爾麗新北4分店二度被搜索 帶回4分店負責人、扣回全數病歷

愛爾麗新莊店負責人被以證人身分帶回警局，協助釐清案情。（記者徐聖倫翻攝）

知名連鎖醫美診所知名連鎖醫美診所「愛爾麗」爆出診間偷拍醜聞。新北市海山警分局首波查緝板橋分店，查扣偽裝成「煙霧偵測器」的監視攝影機。檢警今再次發動大動作搜索，針對新北市板橋、新莊、林口、永和等4家分店進行二次查緝，扣得全數病歷資料，並帶回4名分店現場負責人，目前4人均供稱「不知情」。

據悉，整起案件源於民眾在愛爾麗板橋店就醫時，發現診間內的煙霧偵測器形跡可疑，懷疑遭裝設針孔，於3日在社群平台Threads發文爆料並報警。警方4日前往新北轄內4家分店搜索，僅在板橋店扣獲以煙偵器為外殼、內藏鏡頭的監視器。負責監視器裝設的「裝備師」也被警方帶回，但他供稱「只是按圖施工」，並未多問裝設用途。

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新北地檢署今日再度指揮警方出動，帶回4名分店負責人並查扣病歷。檢警表示，4名負責人初步供稱對裝潢過程毫不知情，目前暫列為證人。至於帶回所有病歷，檢警將一一比對監視影像，清查被害人身分並協助報案。

檢警指出，裝備師的供詞仍有諸多疑點，包括不願詳述是誰將監視器設計裝設在診間，也無法解釋為何使用極具「誤導性」的特殊造型產品，全案仍有待進一步釐清。

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