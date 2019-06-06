傳美再對台軍售 外交部：中國恫嚇彰顯台灣防衛重要性

2019-06-06 11:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕外媒報導美國準備銷售約626億元台幣的M1A2艾布蘭戰車和其他武器給台灣。外交部今天表示，川普總統上任後已三度對台軍售，展現堅定支持，此案雖目前無進一步資訊，不過前幾天中國防長發表「台海不惜一戰」等恫嚇言論與軍機艦繞台等挑釁舉措，都彰顯台灣強化自我防衛的重要性。

《路透》6日引述不具名消息來源報導，美國準備對台灣出售價值超過20億美元（約新台幣626億元）的M1A2艾布蘭戰車與各種反戰車彈藥，包括彈藥包括409枚雷神公司（Raytheon Company）和洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造的標槍飛彈、1240枚拖式（TOW）反戰車飛彈與250枚刺針飛彈。

外交部發言人李憲章今天在例會回應說，台美關係緊密友好，川普總統上任以來，美國政府高層已多次公開重申「台灣關係法」，美方並已三度對台軍售，展現對台灣安全的堅定支持。

李憲章說，我國政府向美方正式提出採購M1A2坦克車的「發價書需求信函」後，也持續就該案與美方保持密切協調聯繫。美方目前正在進行相關審查程序，外交部目前並無進一步資訊可以提供。

不過李憲章接著說，中國國防部長魏鳳和出席6月在新加坡舉行的「香格里拉對話」時，發表「台海不惜一戰」等恫嚇言論，以及中國以軍機艦繞台等挑釁舉措，在在彰顯我強化自我防衛能力的重要性。

李憲章重申，未來我國政府將在台美良好互動基礎上，持續深化台美緊密安全夥伴關係，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

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